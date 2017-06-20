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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июля, 12:07 |
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Объявлен инвестиционный конкурс на строительство международного терминала аэропорта Камчатки
Правительство Камчатского края приступает к практической стадии реализации проекта по строительству нового международного терминала в главном аэропорту региона. Конкурс по определению инвестора объявлен сегодня, 3 июля, а 4 июля 2017 года в зале «Шостакович» гостиничного комплекса «Корстон Москва» (ул. Косыгина, 15) состоится официальная презентация проекта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
Мероприятие пройдёт при участии руководителей и ответственных исполнителей федеральных органов власти, в том числе Росавиации и Минвостокразвития страны, представителей предприятий авиационной отрасли, бизнес-сообщества, потенциальных инвесторов. Правительство Камчатского края на мероприятии представит заместитель председателя правительства региона Юрий Зубарь и генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края», являющегося держателем 100% пакета акций международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский», Николай Пегин.
Предполагается, что участниками конкурса на право приобретения контрольного пакета акций АО «Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский», станут крупные инвестиционные компании, являющиеся лидерами российского рынка в данной сфере. Интерес к проекту проявляют компании «Аэропорты Регионов», «Базэл», «Новапорт». На этапе подготовки к конкурсу их представители посетили Камчатский край, познакомились с действующей инфраструктурой аэропорта.
Досье "Дальневосточного капитала": Базовый аэропорт «Петропавловск-Камчатский» – единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных. Проект развития главных воздушных ворот Камчатки разработан по инициативе Правительства региона. Он предполагает строительство нового международного терминала, рассчитанного на обслуживание до 400 человек в час, а также оборудование привокзальной площади, строительство новых и модернизацию существующих объектов служебно-технической территории аэропорта.
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