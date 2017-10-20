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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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17 Октября 2017, 15:56На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
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03 Ноября 2017, 09:00 | Регион сегодня
Резидент ТОР "Камчатка" планирует обучать электрогазосварщиков
В результате организации производства металлоконструкций резидент территории опережающего развития "Камчатка" планирует строительство здания, приобретение оборудования, ежегодный выпуск не менее 37,5 тонн готовой продукции и в последующем открытие на базе предприятия площадки для прохождения практики выпускников техникумов Камчатского края по профессии "электрогазосварщик".
Для реализации проекта предусмотрено приобретение технологического и производственного оборудования и автотранспортных средств. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется к осени 2018 года.
После выхода на проектную мощность компания нацелена разработать систему дисконта на готовую продукцию и платные услуги для пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. А с 2019 года ООО «СТРОЙТЕХ» предоставит возможность начинающим электрогазосварщикам оттачивать мастерство в цехах предприятия.
Современное производство металлоконструкций различной классификации для удобства потенциальных потребителей будет расположено в промышленной зоне города Елизово на расстоянии 800 м от автомобильной трассы Елизово – Петропавловск-Камчатский.
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