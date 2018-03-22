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Среда| 04 Апреля, 16:32 |
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На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
Об этом сообщили в министерстве спорта Камчатского края.
Там рассказали, что в настоящее время в оргкомитет фестиваля поступают заявки от именитых спортсменов из Китая, республики Корея и российских регионов.
«В апреле камчатцев ждёт несколько зрелищных спортивных мероприятий на крупнейших спортивных объектах Камчатки – биатлонном комплексе им. В. Фатьянова, горнолыжных базах “Эдельвейс” и “Морозная” и подножье Авачинского вулкана. Они будут проходить каждые выходные в этом месяце. Мы будем заранее информировать жителей края о предстоящих соревнованиях, чтобы каждый нашёл возможность принять участие в программе фестиваля», - сказали в министерстве.
Фестиваль стартует 8 апреля. В этот день на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова пройдут краевые соревнования по биатлону на призы двукратного чемпиона мира, нашего земляка Дмитрия Ярошенко.
«В программе турнира пройдёт спринт с двумя огневыми рубежами. Участие в нём примут спортсмены 2001-2006 годов рождения. Приглашаем всех гостей и жителей Камчатки поддержать звёзд российского лыжного спорта и камчатских спортсменов», - отметили в министерстве.
Добавим, что пристрелка участников начнётся в 11:00. Начало соревнований в 12:00.
Узнать подробную информацию о предстоящих мероприятиях фестиваля зимних видов спорта можно здесь
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