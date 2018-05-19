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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Камчатке созданы туристско-рекреационный и агропромышленный кластеры
В рамках конференции была организована работа нескольких секций, предназначенных как для начинающих предпринимателей, так и для более опытных. Главной задачей мероприятия являлся обмен практическими рекомендациями по запуску и развитию собственного бизнеса, презентация мер государственной поддержки предпринимателям, правовые основы ведения бизнеса и многое другое, соообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Сегодня очень важно изменить вектор развития бизнеса в Камчатском крае. Необходимо сформировать такую комфортную среду, чтобы люди хотели заниматься предпринимательством. Если говорить в целом, то сегодня наш регион по количеству субъектов малого и среднего бизнеса входит в ТОП-20 лидеров по России. Тем не менее, эту работу необходимо усилить. Поэтому, в рамках исполнения поручения Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, в 2018 году в регионе были созданы три объекта инфраструктуры бизнеса – Камчатский экспортный центр, Центр поддержки социального предпринимательства и Центр кластерного развития, созданный на базе Корпорации развития Камчатского края. Фактически, это новое направление в инфраструктуре поддержки предпринимателей в нашем регионе », - рассказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.
В рамках деятельности Центра кластерного развития в Камчатском крае будут созданы 3 кластера: агропромышленный, рыбохозяйственный и туристический. Их задача – в объединении усилий отраслевых компаний и предприятий для укрепления связей, развития кооперации и всестороннего сотрудничества. Первым кластером, созданным в рамках деятельности Центра на Камчатке, стал туристско-рекреационный. Соответствующее соглашение было подписано в рамках конференции между Корпорацией развития, Ассоциацией туриндустрии Камчатки, краевым Агентством по туризму и внешним связями, Агентством инвестиций и предпринимательства.
«Это новый инструмент поддержки бизнес-сообщества, представители которого готовы объединяться ради совместного развития. Центр кластерного развития поможет представителям туристского бизнеса в вопросах создания брендов, маркетинговых исследованиях, разработке бизнес-планов для совместных кластерных проектов, в образовательных программах, будет оказывать консультационную и методическую помощь. Мы надеемся, что такая всесторонняя поддержка будет стимулировать предпринимательское сообщество к реализации новых проектов в сфере туризма», - отметила руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
По её словам уже в ближайшее время к заключённому соглашению могут присоединиться ещё более 20 представителей туристического бизнеса в регионе.
«На первом этапе к соглашению присоединилась крупнейшая профессиональная общественная организация в сфере туризма в крае - Ассоциация туриндустрии Камчатки, объединяющая более 30 предпринимателей в туротрасли. Сейчас мы прорабатываем вопрос о включении в кластер и других представителей туристического бизнеса региона – еще около 20 компаний готовы присоединиться к кластеру. Кроме того, мы приглашаем к участию представителей учебных заведений Камчатки, которые выпускают специалистов для отрасли, в том числе переводчиков и работников в сфере туристского сервиса, а также представителей страхового сектора», - добавила Елена Стратонова.
Кроме того, в рамках конференции «PRO бизнес» также состоялось подписание соглашения о создании агропромышленного кластера между Корпорацией развития Камчатского края и министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Предполагается, что создание данного кластера позволит расширить ассортимент, увеличить объёмы производства местной сельскохозяйственной продукции и наладить её поставки в соседние регионы.
Напомним, что поручение о создании новых институтов развития бизнеса в регионе было озвучено Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным в рамках прошлогоднего инвестиционного послания к органам власти и бизнес-сообществу.
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