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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 20:17 |
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Энергетики Камчатки задолжали региональной газовой компании порядка 327 млн рублей
Компания «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», в соответствии с действующим законодательством, направила ПАО «Камчатскэнерго» первое (из двух возможных) уведомление о введении ограничения газоснабжения в случае не погашения задолженности за топливо до 25 декабря текущего года.
По оперативным данным, просроченная дебиторская задолженность камчатских энергетиков перед региональной газовой компанией составляет порядка 327 млн рублей. Несвоевременный расчет за потреблённый ресурс ставит под угрозу бесперебойное газоснабжение региона. Вопрос несвоевременных расчётов ПАО «Камчатскэнерго» за природный газ обсуждался 30 ноября текущего года в правительстве Камчатского края в ходе заседания межведомственной рабочей группы (МРГ) по организации взаимодействия при проведении проверок финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями коммунального комплекса, управляющими компаниями и ТСЖ в Камчатском крае. В ходе заседания МРГ ПАО «Камчатскэнерго» было рекомендовано полностью погасить задолженность за природный газ перед поставщиком в кратчайший период и в дальнейшем обеспечить своевременный расчёт в соответствии с условиями договора.
Досье "Дальневосточного капитала": «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100%-е дочернее общество ПАО «Газпром»). Компания является поставщиком природного газа потребителям Камчатского, Приморского краев и Сахалинской области. «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» представляет инвестора по Программе газификации регионов РФ на Дальнем Востоке, контролируя строительство межпоселковых и уличных (внутрипоселковых) газопроводов, осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней, отслеживает готовность потребителей к приему газа.
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