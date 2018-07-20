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Объем внебюджетных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Камчатки составил 4,6 млрд рублей

Реализация инвестиционных проектов проводится в рамках региональной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края". Деньги направлены на строительство и модернизацию береговых предприятий, а также обновление рыбопромыслового флота.

Объём внебюджетных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Камчатки в прошлом году составил 4,6 млрд рублей, что почти в три раза превышает показатели 2016 года. Об этом в ходе проведения публичного отчёта сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.

«Значительному повышению уровня инвестиционной активности рыбохозяйственных предприятий региона способствовали благоприятные условия, созданные на федеральном и региональном уровнях. К их числу относятся налоговые льготы и преференции, прямые меры финансовой поддержки реализации инвестпроектов посредством субсидирования части затрат, долгосрочное закрепление прав на добычу водных биологических ресурсов, меры поддержки в рамках территорий опережающего развития, а также квоты вылова водных биоресурсов на инвестиционные цели», - сказал в ходе своего выступления Владимир Галицын.

По его словам, объём государственной поддержки также вырос почти втрое и составил порядка 92 млн рублей. Зампред отметил, что в настоящее время двум проектам в рыбохозяйственной сфере присвоен статус особо значимых, один проект признан масштабным, четыре рыбохозяйственные организации стали резидентами ТОР «Камчатка».

«В рамках реализации крупнейшего инвестиционного проекта Рыболовецкого колхоза им В.И. Ленина по строительству на российском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде по проекту норвежского проектанта 3-х современных рыболовных среднетоннажных сейнер-траулеров, не имеющих аналогов в Российской Федерации, с оснащением по последним передовым мировым технологиям системой поиска, добычи, приема и охлаждения сырца, в ноябре 2017 года состоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, по спуску на воду головного судна траулера-сейнера «Ленинец», - сказал Владимир Галицын.

Он добавил, что в 2017 году были завершены мероприятия по реализации сразу нескольких проектов. В частности, по строительству рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка Карагинского района, по модернизации действующей сезонной базы обработки рыбопродукции в селе Пахачи Олюторского района, по приобретению и модернизации рыбопромыслового судна Озерновским РКЗ-55 и другие.  

«В целом за период 2008-2017 годов предприятиями рыбохозяйственного комплекса в развитие своих береговых перерабатывающих мощностей и модернизацию рыбопромыслового флота вложено более 25 млрд рублей, на побережьях полуострова построено и реконструировано 19 заводов мощностью от 150 до 350 тонн в сутки, производственные мощности увеличены более чем на 3500 тонн в сутки, объем холодильных мощностей для хранения рыбопродукции - более чем на 30 тыс. тонн, дополнительно создано более 2700 рабочих мест, построено, приобретено и модернизировано 18 рыбопромысловых судов», - отметил Владимир Галицын.

Подводя итоги 2017 года, зампред также подчеркнул, что Камчатка по-прежнему остаётся  лидером по объёмам добычи водных биоресурсов среди регионов не только Дальнего Востока, но и России. В прошлом году камчатские рыбаки добыли более 1 млн 200 тыс. тонн.

Одной из лучших за последнее столетие стала и лососёвая путина - 2017. Вылов тихоокеанских лососей на Камчатке составил более 240 тысяч тонн, что составляет около 69% от общероссийского вылова данного вида водных биоресурсов. По добыче минтая Камчатка занимает также первое место – по итогам года вылов составил 535 тысяч тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

В завершение отчёта Владимир Галицын добавил, что в 2018 году развитие рыбохозяйственного кластера в регионе продолжится. Особое внимание планируется уделить созданию условий для обновления производственных мощностей и защите интересов рыбопромысловых предприятий Камчатки в распределении квот на следующие 15 лет.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: рыбная отрасль  инвестиции  Камчатка 


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