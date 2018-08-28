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Четверг| 06 Сентября, 19:41 |
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На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
Туристы будут находиться на полуострове три дня. Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
«Это судно - второй по величине круизный лайнер, который зарегистрирован в Японии. Оно уже приходило к камчатским берегам в июне 2015 года. Судно пришло к нам из порта Йокогамы, здесь у туристов будет возможность в течение трехдневной стоянки познакомиться с природными достопримечательностями Камчатки, узнать больше о культуре, истории, коренных малочисленных народах края. После этого лайнер вновь вернется в Японию», - рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
Туроператор «Камчатинтур» подготовил для пассажиров круизного судна экскурсионную программу в Петропавловске-Камчатском и окрестностях. За три дня туристы совершат почти 500 экскурсий.
«Пассажиры круизного лайнера отправятся на обзорные экскурсии по Петропавловску-Камчатскому, смогут погрузиться в быт и культуру народов Камчатки в этнокультурном комплексе Кайныран, отправятся к подножию Авачинского вулкана, а также на морские прогулки по Авачинской бухте. Кроме того, мы организовали специальные шаттлы, на которых пассажиры судна смогут самостоятельно добраться до центра города, посетить ряд объектов. Со всеми организованными группами будут работать наши, камчатские переводчики», – сказала директор компании «Камчатинтур» Ирина Седова.
Вечером 6 сентября круизный лайнер «Pacific Venus» покинет петропавловский порт и отправится к берегам Японии.
Всего в 2018 году в рамках круизной программы в Петропавловск-Камчатский зайдут 12 судов, а общее число иностранных туристов составит 13500 человек. За счет большей вместимости судов число туристов, посетивших край на круизных лайнерах, вырастет более, чем вдвое. В 2017 году Камчатку также посетили 12 лайнеров, а число туристов на них составило 5675 человек.
Напомним, круизные лайнеры посещают Камчатку с мая по октябрь - столько длится благоприятный туристический сезон. В 2018 году круизный сезон на Камчатке открылся 3 мая – в этот день в Петропавловский порт зашёл лайнер «Celebrity Millennium» с 2089 жителями США, Японии, Канады и других стран. 14 мая Камчатка приняла судно «Norwegian Jewel» с 2300 пассажирами из 51 страны, а 17 мая прибыл «Silver Shadow» с 339 туристами. В июне и июле у причала № 5 морского вокзала в Петропавловске-Камчатском дважды швартовался круизный лайнер «Silver Explorer», на борту которого в общей сложности находилось 235 иностранных туристов. До конца сезона в порту ждут еще несколько круизных лайнеров.
Досье "Дальневосточного капитала": Лайнер «Pacific Venus» («Тихоокеанская Венера») построен в 1998 году. Порт приписки - Осака, Япония. Основные характеристики: длина 183,4 м, ширина 25,0 м, осадка 6,5 м. Скорость хода 18,5 узлов. «Pacific Venus» имеет 12 палуб, 9 из которых пассажирские. Может максимально вместить 680 пассажиров, которые будут размещены в 258 каютах. Экипаж и обслуживающий персонал - 220 человек. На борту лайнера имеются двухэтажный атриум, кинозал, основной ресторан, кафе, бары, бутики и многое другое.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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