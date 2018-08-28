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Пятница| 07 Сентября, 00:13 |
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На Камчатке проекту фабрики береговой обработки рыбы присвоен статус масштабного
Инвестиционному проекту «Строительство фабрики береговой обработки рыбы» ООО «Колхоз Ударник» присвоен статус масштабного. За такое решение проголосовали все члены инвестиционного совета, заседание которого прошло под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Марины Суббота.
«Предприятие осуществляет добычу и переработку тихоокеанских лососей. Проектом предполагается строительство фабрики береговой обработки рыбы общей площадью 1 296 квадратных метров на территории села Кострома Карагинского района. Таким образом, образование стабильного предприятия на территории поселка позволит создать 82 рабочих места для местных жителей на долгосрочной основе со стабильной оплатой труда», – рассказала представитель ООО «Колхоз Ударник» Наталья Никифорова.
На данный момент проект находится в начальной инвестиционной стадии, а с сентября 2018 года начнется разработка проектно-сметной документации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Общая стоимость проекта превышает 84 миллиона рублей, из них затраты на проектную документацию и строительство фабрики – 47,3 миллиона рублей, затраты на закупку оборудования – 36, 9 миллионов рублей. Финансирование инвестиционных затрат будет осуществляться за счет существующей нераспределенной прибыли предприятия. Завершить строительство планируется в 2023 году.
«Развитие береговой обработки рыбы – одна из значимых задач, определенных в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2020 года. Реализация проекта по строительству фабрики береговой обработки рыбы на территории Карагинского района даст не только создание новых рабочих мест, но и сохранит само село, и, безусловно, это еще одно местное производство, которое обеспечит население Камчатского края доступной и экологически чистой продукцией», – сказала заместитель председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.
В год общий объем производства фабрики береговой обработки рыбы к реализации составит 2 553 тонны мороженой продукции из лосося. Всю продукцию предприятие планирует реализовывать на внутреннем рынке Российской Федерации.
После признания проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае инициатор имеет право обратиться за получением земельного участка для реализации проекта в аренду без проведения торгов. Таким образом, присвоение проекту статуса масштабного позволит компании «Колхоз Ударник» значительно ускорить процесс его реализации.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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