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Обновленная Никольская сопка открыта для жителей и гостей Камчатки
Губернатор Владимир Илюхин и глава города Виталий Иваненко осмотрели территорию парка после масштабной реконструкции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
В этом году была проведена замена подпорной стены, протяженность которой составляет около 500 метров. На всей территории парка сделаны пешеходные дорожки, отремонтированы лестницы, построены и реконструированы смотровые площадки.
«Я очень рад, что Никольская сопка стала удобной и комфортной для горожан. Работы проведены качественно. К 1 июля, Дню края, здесь будут завершены работы по озеленению, и эта площадка начнет активно работать в интересах жителей и туристов. Хочется, чтобы у людей, которые здесь будут находиться, были только хорошие мысли, и они бережно относились к тому, что сделано для них, в том числе, на территории парка», – сказал Владимир Илюхин.
На Никольской сопке построены площадка для молодоженов, смотровая площадка, установлены качели, павильоны для уличной торговли. Изюминкой парка станут макеты камчатских вулканов и импровизированная схема Авачинской бухты.
«Никольская сопка – место историческое, культурное, место, с которым связаны воспоминания тысяч горожан. Благодаря вниманию властей, таланту архитектора и труду строителей, сегодня она снова стала центром, куда стремятся жители Петропавловска-Камчатского и его гости. Мы будем его не только сохранять, но и развивать дальше», – сказал Виталий Иваненко.
Автор проекта реконструкции – архитектор Александр Севастьян, добавил, что к следующему лету территорию сопки украсят четыре барельефа, которые расположатся на подпорной стене. Их итоговый вид сейчас обсуждается с экспертами, задача которых – подтвердить, что все изображения соответствуют историческим фактам.
«Барельефы будут выполнять не только информационную функцию, но и станут дополнительным инструментом для экскурсоводов, рассказывающих об истории нашего города и истории освоения всей Камчатки. Если говорить о проекте в целом, то много внимания уделялось применению новых материалов и технологий. Благодаря вибропрессованию плитки и монолитности печатного бетона, они прослужат не менее 15 лет», – сказал Александр Севастьян.
Все работы на территории Никольской сопки, запланированные на 2018 год (95 процентов от общего объема), завершены. Весной следующего года подрядчик выполнит озеленение территории и установит малые архитектурные формы, после чего реконструкция парка будет официально закончена.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Обновленная Никольская сопка открыта для жителей и гостей Камчатки
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