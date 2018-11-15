Порядка тысячи жителей и гостей Москвы "побывали" за три дня на Камчатке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 06 Декабря, 23:54 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5900 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018

Регион сегодня
06.12 |
В Комсомольске-на-Амуре завершена реконструкция вагонного ремонтного депо
06.12 |
Приморский шоколад с экстрактом морского ежа и гребешка решили проверить на москвичах
06.12 |
Во Владивостоке назван супермаркет с самыми низкими ценами
06.12 |
В Приморье откроют четыре молочных фермы
06.12 |
В Якутии новый завод на "дальневосточном гектаре" обеспечивает питьевой водой сельчан
статьи раздела
Часовой пояс
15 Ноября 2018, 09:00
Дальний Восток стал ближе к Москве Дальневосточный федеральный округ пополнился еще двумя субъектами
статьи раздела
Регион сегодня
14 Ноября 2018, 17:00
Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию К новой избирательной кампании в Приморье федеральный центр отнесся максимально собрано
статьи раздела
Финансы
14 Ноября 2018, 14:46
Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:30
Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский Экономика Хабаровского края вступила в период интенсивного развития
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:00
Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья За корейский промысел в 2018 году конкретные чиновники обязаны нести персональную ответственность
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Декабря 2018, 11:35 | Регион сегодня |

Порядка тысячи жителей и гостей Москвы "побывали" за три дня на Камчатке

Юрий Трутнев традиционно начал осмотр Дальневосточной ярмарки в Москве с сувенирного павильона Камчатского края

Накануне экспозиции на Тверской площади осмотрел заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента страны в ДФО Юрий Трутнев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.

Вице-премьер – полпред традиционно начал осмотр Дальневосточной ярмарки с сувенирного павильона Камчатского края. Затем он познакомился с товарами других субъектов округа, посетил дегустационную площадку, на которой представлены кухни и народные промысла Дальнего Востока. В павильоне «Чайный дом» Юрий Трутнев попробовал иван-чай, выращенный на «дальневосточном гектаре» на полуострове. Зашел полпред и в павильон-икринку «Камчатка – начало России». Там сотрудники Камчатского туристского информационного центра и Кроноцкого заповедника рассказали полпреду об отдыхе на полуострове, сделав акцент на зимнем туризме.

«Я рад видеть регионы Дальнего Востока здесь, в центре столицы. О Дальнем Востоке укоренилось представление как об окраине страны. Это не так. Я Дальний Восток окраиной не считаю. Дальний Восток демонстрирует экономический рост. Сегодня на Дальний Восток приходит 30 процентов всех прямых иностранных инвестиций, поступающих на территорию России. Люди работают, получают дальневосточный гектар. Сейчас в состав Дальневосточного федерального округа вошли два новых региона – Забайкальский край и Республика Бурятия. Мы постараемся сделать все, чтобы развитие страны начиналось на Дальнем Востоке», – сказал Юрий Трутнев.

В этом году экспозиция Камчатки выполнена в виде икринки, внутри которой посетителям мероприятия рассказывают о туризме и отдыхе на полуострове: это и вертолетные, и автомобильные, и пешие туры по уникальным природным достопримечательностям края.

Также на различных площадках ярмарки Камчатка предлагает вниманию гостей чай северных народов полуострова с добавлением ягод брусники и шикши, а также черемши. Особой популярностью среди посетителей мероприятия пользуется варенье из шишек кедрового стланика.

«Мы всегда говорим, что Камчатка – это уникальный край. И сегодня, в рамках Дней Дальнего Востока, у жителей и гостей столицы есть возможность узнать как можно больше о нашем полуострове. Здесь представлены камчатские сувениры, национальные ансамбли, рыбная и, что важно, другая продукция, производимая в крае. Конечно, особой точкой притяжения для посетителей стал наш павильон, где можно получить всю информацию о туризме на Камчатке. Интерес к отдыху на полуострове большой. По нашим подсчетам, за три дня павильон посетили порядка тысячи человек, включая таких гостей как вице-премьер России - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов», – рассказал Вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев.

Напомним, что «Дни Дальнего Востока в Москве» проводятся во второй раз. Дальневосточная ярмарка будет работать до 9 декабря, а центральным событием станет молодежный фестиваль, который пройдет с 13 по 15 декабря на площадке «Экспоцентра» на Красной Пресне. В рамках фестиваля запланирована очень плотная образовательная программа, кроме того, будет представлена интересная экспозиция. Дни Дальнего Востока организованы аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:56
"Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки Дистанция традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2019 году составит 1 500 километров и свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:45
В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма" Нынешний губернатор, по мнению депутатов, повторяет ошибку предшественника
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 18:30
Новый авиарейс из Владивостока в Москву станет регулярным с 1 декабря А по вторникам можно будет летать по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 14:35
Четыре бренда Приморья стали лучшими в туристическом национальном рейтинге В Национальный рейтинг туристических брендов-2018 вошли 63 бренда в 22 номинациях
статьи раздела
Регион сегодня
20 Ноября 2018, 12:27
Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса Заявки от желающих посмотреть четвертый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный" в Приамурье ждут до 25 ноября
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика