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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Порядка тысячи жителей и гостей Москвы "побывали" за три дня на Камчатке
Накануне экспозиции на Тверской площади осмотрел заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента страны в ДФО Юрий Трутнев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
Вице-премьер – полпред традиционно начал осмотр Дальневосточной ярмарки с сувенирного павильона Камчатского края. Затем он познакомился с товарами других субъектов округа, посетил дегустационную площадку, на которой представлены кухни и народные промысла Дальнего Востока. В павильоне «Чайный дом» Юрий Трутнев попробовал иван-чай, выращенный на «дальневосточном гектаре» на полуострове. Зашел полпред и в павильон-икринку «Камчатка – начало России». Там сотрудники Камчатского туристского информационного центра и Кроноцкого заповедника рассказали полпреду об отдыхе на полуострове, сделав акцент на зимнем туризме.
«Я рад видеть регионы Дальнего Востока здесь, в центре столицы. О Дальнем Востоке укоренилось представление как об окраине страны. Это не так. Я Дальний Восток окраиной не считаю. Дальний Восток демонстрирует экономический рост. Сегодня на Дальний Восток приходит 30 процентов всех прямых иностранных инвестиций, поступающих на территорию России. Люди работают, получают дальневосточный гектар. Сейчас в состав Дальневосточного федерального округа вошли два новых региона – Забайкальский край и Республика Бурятия. Мы постараемся сделать все, чтобы развитие страны начиналось на Дальнем Востоке», – сказал Юрий Трутнев.
В этом году экспозиция Камчатки выполнена в виде икринки, внутри которой посетителям мероприятия рассказывают о туризме и отдыхе на полуострове: это и вертолетные, и автомобильные, и пешие туры по уникальным природным достопримечательностям края.
Также на различных площадках ярмарки Камчатка предлагает вниманию гостей чай северных народов полуострова с добавлением ягод брусники и шикши, а также черемши. Особой популярностью среди посетителей мероприятия пользуется варенье из шишек кедрового стланика.
«Мы всегда говорим, что Камчатка – это уникальный край. И сегодня, в рамках Дней Дальнего Востока, у жителей и гостей столицы есть возможность узнать как можно больше о нашем полуострове. Здесь представлены камчатские сувениры, национальные ансамбли, рыбная и, что важно, другая продукция, производимая в крае. Конечно, особой точкой притяжения для посетителей стал наш павильон, где можно получить всю информацию о туризме на Камчатке. Интерес к отдыху на полуострове большой. По нашим подсчетам, за три дня павильон посетили порядка тысячи человек, включая таких гостей как вице-премьер России - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов», – рассказал Вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев.
Напомним, что «Дни Дальнего Востока в Москве» проводятся во второй раз. Дальневосточная ярмарка будет работать до 9 декабря, а центральным событием станет молодежный фестиваль, который пройдет с 13 по 15 декабря на площадке «Экспоцентра» на Красной Пресне. В рамках фестиваля запланирована очень плотная образовательная программа, кроме того, будет представлена интересная экспозиция. Дни Дальнего Востока организованы аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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