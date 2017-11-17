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Более 200 жителей Камчатки приняли участие в первом массовом костюмированном спуске
Мероприятие проходило в рамках фестиваля снега и зимних видов спорта «Морозная FEST» 5 января.
Открыли фестиваль показательные выступления юных воспитанников краевой спортивной школа олимпийского резерва «Морозная» и спортивной школы по сноуборду Камчатского края. Пока спортсмены спускались со склонов, им навстречу поднимались участники сборной команды по ски-альпинизму, которые также подготовили показательные выступления для зрителей. Спортсмены, продемонстрировавшие лучшее время на дистанции в каждом виде спорта, были награждены подарками и ценными призами от организаторов и спонсоров мероприятия.
Центральным событием фестиваля стал массовый костюмированный спуск с горы Морозная. В нём могли принять участие все желающие, пришедшие на праздник в карнавальных костюмах. Для таких камчатцев база «Морозная» сделала новогодний подарок — бесплатные билеты на подъёмник. Ровно в 15.00 был дан старт массовому заезду, в котором приняли участие более 200 жителей края.
«Идея проведения такого фестиваля — супер. Мы готовились с ребёнком за неделю, стирали и зашивали костюмы. Дочь у меня горнолыжник, занимается этим видом спорта. И обычно когда мы едем кататься в будний день, не тренировочный, она отказывается, а сегодня она приехала сюда с большим удовольствием. Супер, здорово. Эмоций очень много», - поделилась впечатлениями одна из участниц масстарта Альбина Колотилова.
«Очень весело сегодня. Все хорошо организовано. Прекрасный снег, прекрасная гора. Праздничное мероприятие, на котором можно активно провести время с пользой для здоровья», - рассказал участник заезда Анатолий Райков.
Организаторы мероприятия — Правительство Камчатского края, администрация Елизовского района, руководство спортивной школы олимпийского резерва «Морозная» и краевой школы по сноуборду — также высоко оценили первый фестиваль «Морозная FEST». В дальнейшем его планируется сделать традиционным.
«Получился замечательный праздник. Великолепная погода, прекрасная подготовка трасс, спасибо за это работникам «горы Морозная». Спасибо всем, кто приехал сюда в карнавальных костюмах и без них, просто отдохнуть всей семьёй, с детьми. Всё это позволило создать отличную праздничную атмосферу. На мой взгляд, «Морозная FEST» должен войти в календарь наших традиционных зимних праздников. Мы приглашаем всех на следующий год на праздник и на гору Морозная, и на другие склоны края», - сказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко.
В течение всего дня на базе «Морозная» для гостей праздника проходила культурно-развлекательная программа. На сцене выступали творческие коллективы и исполнители. Настоящим подарком для жителей края стал «Парад Дедов Морозов» - костюмированное выступление оркестра войск и сил на северо-востоке России с новогодним репертуаром. Самые маленькие гости праздника могли поиграть с ростовыми куклами. Была организована торговля.
В завершение праздника состоялась церемония награждения спортсменов, а также самых костюмированных семей, участвовавших в массовом спуске. Затем над горой Морозная прогремел большой новогодний фейерверк.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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