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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Ноября, 19:54 |
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Проморолики о Камчатке победили на международном туристическом конкурсе "Диво Евразии"
Там сообщили, что всего на конкурс поступило 212 заявок из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Сербии, Эстонии, Испании.
«Лучшей видеоработой с презентаций своего края стал восьмиминутный фильм о Камчатке, который подготовил Андрей Захаренко. В жюри по достоинству оценили ролик с видами просторов Тихого океана и его морскими обитателями – китами и косатками. Кроме того в номинации “Природные объекты” лучшим признано видео Евгения Бирюкова, также о Камчатском крае», - рассказали в агентстве.
Добавим, что международный туристский фестиваль-конкурс видео, фото и анимации "Диво Евразии" представляет собой продолжение проекта "Диво России". Работы-финалисты выложены на Youtube-канале "Диво Евразии" и сайте конкурса www.divo.pw.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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