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На Камчатке вводят новый механизм по обеспечению благоприятного инвестклимата
Поручение скорректировать «дорожные карты» в соответствии с утверждёнными требованиями Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин дал органам исполнительной власти в ходе своего ежегодного инвестиционного послания, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Это, своего рода, президентские указы по улучшению инвестиционного климата в стране с четкими показателями по уменьшению сроков административных процедур, их упрощению. В ближайшее время в соответствии с ними должна быть откорректирована камчатская «дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата», - сказал тогда глава региона.
Как пояснила по итогам очередного заседания организационного штаба по улучшению инвестклимата заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота, целевая модель – это комплекс факторов обеспечения благоприятного инвестиционного климата по заданному направлению, для каждого из которых определены конкретные результаты. Достижение данных результатов также позволит региону улучшить свои позиции в Национальном рейтинге.
В настоящее время определены 12 целевых моделей: получение разрешения на строительство, технологическое присоединение к сетям, государственный кадастровый учёт, система мер по стимулированию развития малого бизнеса и другие.
«Целевые модели созданы по каждому региону, в том числе и по Камчатке. В них определены наши позитивные и проблемные моменты. Как раз вот по этим проблемным моментам мы и будем готовить мероприятия, вносить изменения в «дорожные карты», определять целевые показатели, которых мы должны достигнуть. Это новый механизм. Но он, как и вся прежняя работа по улучшению инвестклимата, должен осуществляться совместно с федеральными службами, которые присутствуют на территории, и, конечно, с бизнесом», - сказала Марина Суббота.
Она напомнила, что «дорожные карты» по внедрению в крае целевых моделей должны быть утверждены до 1 февраля, а первый отчёт Президенту России о проделанной работе состоится уже 1 июля.
«Есть показатели, достижение которых рассчитано только к 2021 году. Но, тем не менее, движение должно быть уже сейчас. Работа региональных команд будет отслеживаться в специальной программе, информация туда будет заноситься постоянно. Мы также будем использовать в своей работе типовые «дорожные карты» и методические рекомендации по применению лучших практик», - сказала Марина Суббота.
Отмечается, что достижение показателей по 12 целевым моделям на 90 % определяет результаты регионов в Национальном рейтинге.
Напомним, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из опросов региональных предпринимателей. Методология рейтинга включает в себя 50 показателей по 4 направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства».
Распоряжением Губернатора Камчатского края от 25 января 2016 года в Камчатском крае созданы организационный штаб и проектный офис по улучшению инвестиционного климата в регионе. В марте 2016 года утверждена «дорожная карта» по внедрению в крае лучших практик Национального рейтинга, состоящая из восьми направлений. Заседания оргштаба проводятся не реже одного раза в месяц.
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