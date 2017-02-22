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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 10 Марта, 07:23 |
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Камчатский край презентовали на международной туристической выставке "ITB"
Об этом рассказали в Агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
«Камчатский край вошёл в перечень популярных туристических регионов страны, представленных на выставке в рамках объединённого национального российского стенда. Полуостров представлен рядом известных туристических компаний Камчатки. Они проведут презентации туристического потенциала региона для привлечения иностранных туристов», - рассказали в Агентстве.
Там сообщили, что количество экспонентов, представленных на «ITB», превысило показатель 10 тысяч. Участники выставки располагаются на 160 тысячах квадратных метров.
«Стоит отметить, что в этом году количество участников из российских регионов по сравнению с прошлым годом увеличилось практически в два раза», - добавили в Агентстве.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Камчатский край презентовали на международной туристической выставке "ITB"
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