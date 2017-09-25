|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 12 Октября, 21:26 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Камчатский праздник "День вулкана" признан победителем регионального этапа конкурса "Russian Event Awards -2017"
Там рассказали, что подведение итогов регионального этапа конкурса прошло в Иркутске, 6-7 октября.
«Всего было подано 124 проекта из 17 регионов России. Камчатку представляли специалисты краевого агентства по туризму и внешним связям. Они выступили с защитой 7 проектов в разных номинациях. В результате решения экспертного совета, камчатский праздник “День вулкана-2017” признан лучшим в номинации “Лучшее туристическое событие, посвящённое Году экологии”. Второе место занял также камчатский проект фестиваля на Халактырском пляже “Мой Океан”», - сообщили в агентстве.
Кроме того, экспертами был сформирован дополнительный список финалистов, в который включили краевой танцевально-спортивный марафон «Камчатка – NEW LIFE» в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие».
Добавим, что проект, которые по итогам регионального этапа конкурса заняли призовые места, получили специальный диплом, а также проекты из дополнительного списка финалистов, приглашаются для участия в общенациональном финале Национальной премии «Russian Event Awards». Он пройдёт 28-29 октября текущего года в Липецке.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В новый рыбоперерабатывающий завод на Камчатке инвестор планирует вложить около 550 млн рублей
- Камчатский праздник "День вулкана" признан победителем регионального этапа конкурса "Russian Event Awards -2017"
- Рыбаки Камчатки добыли свыше 240 тысяч тонн лососей
- Камчатка лидирует в одной из номинаций премии "National Geographic Traveler 2017"
- Аэропорт на Командорских островах планируют реконструировать до конца 2018 года
- В программу "Дальневосточный гектар" на Камчатке дополнительно включены более 6,3 млн гектаров земли
- В строительство рыбоперерабатывающего завода в Олюторском районе Камчатки вложат 505 млн рублей
- Круизный лайнер Silver Shadow доставил на Камчатку 300 иностранных туристов
- Около тридцати боевых самолётов и вертолётов подняты по тревоге на Камчатке
- Новым рекордом завершился древний обрядовый праздник "Алхалалалай – 2017" на Камчатке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.