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Камчатские вулканы будут мониторить комплексно
Такое решение было принято участниками заседания Совета по науке и инновациям при Губернаторе Камчатского края - представители органов исполнительной власти и научных сообществ региона. Заседание Совета состоялось под руководством заместителя председателя правительства Камчатского края Владимира ПРИГОРНЕВА.
За последние годы на Камчатке произошло несколько серьезных извержений. В частности вулкан Кизимен в 2010 году, Толбачик в 2012 году, Жупановский – в 2015 году.
- Это еще раз свидетельствует, что любой действующий вулкан заслуживает внимания, независимо от того, когда он последний раз извергался, - сказал в своем докладе директор Камчатского ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила ЧЕБРОВ. По его словам, особого внимания заслуживают вулканы Ключевская сопка, Авачинский, Корякский, Горелый и Мутновский, которые находятся в непосредственной близости от краевого центра.
Участники Совета подчеркнули необходимость развития дополнительных комплексных методов контроля состояния вулканов, включающих в себя геодинамические, гидротермальные и геохимические наблюдения. Предполагается, что подобная система позволит специалистам разработать новые методы прогноза извержений.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Фото Виктора Гуменюка
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