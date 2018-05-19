|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 07:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке комиссия по ЧС рекомендовала населению и туристам воздержаться от посещения района вулкана Плоский Толбачик
Меры по обеспечению безопасности населения в связи с извержением вулкана Плоский Толбачик обсуждались на заседании КЧС Камчатского края под председательством первого вице-губернатора Александра Потиевского.
Извержение Плоского Толбачика началось 27 ноября этого года. В трещине на склоне вулкана образовались два центра выхода лавы с температурой около 1 тыс. градусов. По оценке специалистов, в районе извержения наблюдается большая концентрация сернистого газа. В воздухе - взвесь тонкодисперсного пепла, который при попадании в легкие может вызвать тяжелые заболевания.
Комиссия по ЧС рекомендовала населению воздержаться от посещения этого района. Туристическим фирмам - не организовывать выезды групп к Плоскому Толбачику до окончания извержения. Управлению ГИБДД рекомендовано выставить дополнительные посты для ограничения въезда транспорта в зону извержения, сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края.
Как отметил Александр Потиевский, в настоящее время для населения близлежащих населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения вулкан опасности не представляет. «Тем не менее, мы должны быть готовы оперативно среагировать в случае возникновения нештатной ситуации. Должны быть готовы к возможным нарушениям в движении транспорта, если лава, все же достигнет дорог, к пеплопадам в населенных пунктах», - сказал первый вице-губернатор Камчатского края.
Александр Потиевский поручил профильным министерствам и ведомствам организовать разъяснительную работу среди населения об опасности нахождения в районе вулкана, проконтролировать обеспеченность средствами защиты дыхания населенных пунктов, расположенных на пути следования пепловых шлейфов и туч. «Спасатели и медицинские службы должны быть готовы оказать неотложную медицинскую помощь, в случае если кто-либо из туристов-экстремалов, стремящихся в этот район, получит термические ожоги или отравление», - отметил он.
- На Камчатке вырос объём производства мясной и молочной продукции
- Первая партия бутилированной артезианской воды из Камчатского края отправлена в Китай
- На верфях Приморья ведется строительство двух барж для Камчатки
- На Камчатке созданы туристско-рекреационный и агропромышленный кластеры
- На Камчатке официально стартовала лососёвая путина
- Резидентам ТОР "Камчатка" выдано 400 гектаров земли
- Ученые прогнозируют рекордный объём промысла тихоокеанских лососей на Камчатке
- Камчатский ресторан вошел в десятку лучших из тысячи заведений страны
- Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
- Камчатский край занял 32 место в Национальном рейтинге, поднявшись на 36 позиций
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.