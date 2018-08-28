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Среда| 29 Августа, 14:05 |
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В Камчатском крае работают 12 "единых окон" для оказания госуслуг
Государственные услуги в режиме «одного окна» предоставляются на Камчатке с 2010 года. В настоящее время в многофункциональном центре (МФЦ), расположенном по адресу проспект Рыбаков 13, работают 12 окон. Прорабатывается вопрос об открытии еще до конца этого года дополнительного офиса МФЦ на ул. Океанской в Петропавловске-Камчатском, сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края.
«В настоящее время разрабатывается концепция развития территориальной сети МФЦ до 2015 года, которая предусматривает открытие дополнительно не менее 24 «единых окон» в Петропавловске-Камчатском, не менее 10 – в Елизово и не менее 20 – в муниципальных районах. Кроме того, планируется организовать удаленные рабочие места в сельских поселениях края», - сказал Дмитрий Коростелев.
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