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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Декабря, 12:45 |
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На Камчатке установлен один из трех самых современных мишенных комплексов в России
Новое оборудование запущено в работу на территории биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщил Губернатор края Владимир Илюхин во время «Прямой линии», которая прошла в минувшие выходные на телеканале «Россия-1» в рамках вещания ГТРК «Камчатка».
«Установлен самый современный стрелковый комплекс. Их всего три в России, и один из них - теперь на Камчатке. Я думаю, что всем любителям биатлона будет приятно заниматься на этой площадке, - сказал Владимир Илюхин. - Особенно будет удобно нашим ребятишкам. Сегодня больше 600 детей у нас занимается этим видом спорта. Но на этом модернизация биатлонного комплекса не заканчивается. Там начата нарезка новых трасс, приступаем к обустройству новых комментаторских кабин. Планируем также расширить базу за счет близлежащих территорий, открыть спортивную гостиницу. Биатлонный комплекс востребован в течение всего года, не только зимой. Там и летом много людей. Он стал настоящей точкой притяжения. И, конечно, мы будем продолжать совершенствовать комплекс, его инфраструктуру, чтобы во все времена года и нашим жителям Петропавловска-Камчатского, и гостям было там комфортно».
Врио министра спорта Камчатского края Андрей Иванов рассказал, что в 2017 году на биатлонном комплексе выполнен большой комплекс работ. Там, в частности, обустроен открытый тир, подготовлены площадки для сдачи Всероссийского комплекса ГТО, установлены новые трибуны, благодаря которым число посадочных мест увеличено.
«Идём поэтапно, на 2018 год у нас тоже запланированы различные мероприятия. Это и модернизация мониторов, реконструкция входной группы и освещения, другие работы по развитию инфраструктуры», - сказал Андрей Иванов.
Биатлон и лыжные гонки являются одними из самых популярных зимних видов спорта на Камчатке. В настоящее время звание «Мастер спорта» по ним в крае имеют 9 человек, ещё 33 камчатца являются кандидатами в мастера спорта.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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