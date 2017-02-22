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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 15 Марта, 02:51 |
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Камчатка получит 66 млн руб. на создание комфортной городской среды
«Проект направлен на благоустройство дворовых территорий и общественного пространства. При этом две трети полученной суммы будет направлено на благоустройство дворовых территорий, а треть – на благоустройство «знаковых» объектов городской среды, среди которых центральные улицы, скверы, площади», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Владимир Тихонович.
Он подчеркнул, что реализация проекта уже начата. Камчатский край стал одним из первых регионов, в которых создали межведомственную комиссию по его реализации, разработали региональную программу, подготовили все необходимые документы, которые в настоящее время проходят процедуру утверждения.
«Минстрой поставил задачу неукоснительно соблюдать базовые принципы программы, а именно - общественное участие и комплексный подход к ее реализации», - сказал Владимир Тихонович.
Соответствующие программы должны быть разработаны и в муниципальных образованиях. Программы в муниципалитетах в 2017 году необходимо утвердить по итогам общественного обсуждения до 25 мая.
«Сроки должны соблюдаться неукоснительно, а реализация проекта – и это крайне важно – идти с учетом пожеланий жителей. Для этого до 1 апреля во всех муниципальных образованиях, которые задействованы в программе, должны быть созданы общественные комиссии», - уточнил министр.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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