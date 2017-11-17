На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"

Главные состязания юных каюров Камчатки пройдут на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 1 марта. Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии».
Перечень документов и бланки заявок можно скачать на сайте http://beringia41.ru/ в разделе «Берингия 2018».
«Родителям юных каюров необходимо внимательно ознакомиться с положением о гонке – там есть вся информация, которая поможет правильно заполнить документы. В 2018 году детская гонка "Дюлин" пройдет в том же порядке, что и годом ранее. Группы разделены на три возрастные категории и две дисциплины – "нарта-спринт 2 собаки" и "нарта-спринт 4 собаки", - сказали в оргкомитете. - Приём заявок продолжится до 1 февраля».
Напомним, самостоятельным мероприятием «Берингии» гонка «Дюлин» стала год назад. До этого детские старты проходили в рамках праздника открытия традиционной камчатской гонки. Решение проводить заезды юных каюров в отдельный соревновательный день принято оргкомитетом «Берингии» в связи с большим количеством участников. Так, в 2016 году детская гонка проходила в два этапа – в первый день квалификационные заезды, по результатам которых 20 лучших соревновались уже в день открытия «Берингии». В 2017 году детская гонка прошла самостоятельным праздником за два дня до открытия «Берингии». На старт «Дюлин» тогда вышли 47 спортсменов из 7 муниципальных образований Камчатки: Быстринского, Елизовского, Тигильского, Карагинского и Мильковского районов, а также Петропавловска-Камчатского, Вилючинска.