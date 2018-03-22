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На Камчатке построят два современных апарт-отеля для массового туриста

Общий объём инвестиций в строительство двух отелей составит около полумиллиарда рублей. В настоящее время инвестор готовит необходимую документацию для подачи заявки на присвоение статуса резидента Свободного порта Владивосток в Петропавловске-Камчатском.

Два современных гостиничных комплекса на 70 и 25 номеров откроются в Петропавловске-Камчатском в преддверии летнего туристического сезона 2019 года. Проект реализует компания «Русский двор». Об этом сообщила руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.

«Приятно, что наш регион прирастает новым современным номерным фондом. Это один из крупнейших проектов в области строительства гостиничных комплексов, которые реализуются в настоящее время в Петропавловске-Камчатском. Две гостиницы категории “3 звезды”, на 70 и 25 номеров строятся в новом микрорайоне на улице Топоркова. Они будут работать в формате апарт-отелей, и будут ориентированы на массового туриста», - отметила Елена Стратонова.

Общий объём инвестиций в строительство двух отелей составит около полумиллиарда рублей. В обеих гостиницах предусмотрены большие рестораны. Главным преимуществом проекта по строительству 70-местного апарт-отеля является большой метраж стандартных номеров. Их площадь составит порядка 40 квадратных метров вместо минимальных 16, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Гостиница рассчитана на тех туристов, которые приезжают не с деловыми визитами, а провести время на Камчатке, увидеть просторы и красоту нашего края. Мы постарались учесть тот факт, что приезжает много спортсменов, рыбаков и охотников со своим инвентарём и снаряжением. В некоторых номерах будут сейфы под охраной для оружия. Также в отеле будет работать ресторан, и организован трансфер гостей напрямую с аэропорта. Проект реализуем полностью за собственные средства, со стороны краевого Правительства нам оказывается вся необходимая административная поддержка», - рассказал инициатор проекта, генеральной директор ООО «Русский двор» Николай Воронов.

Восьмиэтажный гостиничный комплекс на 70 номеров расположен при въезде в новый микрорайон на улице Топоркова. Ориентировочная стоимость номера в новой гостинице составит около 5000 рублей в сутки, включая завтраки.

«Второй апарт-отель строится рядом с действующей гостиницей “Гейзер”. Его номерной фонд составит 25 номеров, площадь каждого из них будет немного меньше 40 квадратных метров, но зато там открывается очень красивый вид на Авачинскую бухту», - добавил Николай Воронов.

«Это даст застройщику существенные преференции, в том числе поможет качественнее, быстрее и дешевле организовать внутреннее убранство и интерьер гостиницы, завезти необходимое оборудование в рамках тех льгот, которые предполагает особый налоговый режим. Отмечу, что строительство гостиничных комплексов придаст завершённость микрорайону на улице Топоркова. Помимо жилых домов, которых тут в последнее время было построено довольно много, здесь начинается строительство нового детского сада с начальной школой на 400 мест. Также здесь появится современный ресторан и бизнес-комплекс», - рассказала Елена Стратонова.

Она отметила, что данный инвестпроект является крупнейшим в области строительства туристской инфраструктуры в Петропавловске-Камчатском после проекта компании «Новый дом», который предусматривает возведение 9-этажной гостиницы на 170 номеров на берегу Култучного озера.

Сегодня в рамках режима Свободный порт Владивосток на Камчатке реализуются инвестпроекты в сфере туризма на сумму более 2 млрд 100 млн рублей. Ещё ряд проектов на сумму более чем 3 млрд рублей реализуется резидентами ТОР «Камчатка». Также на рассмотрении находятся заявки на сумму, превышающую 500 млн рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: строительство  СПВ  туризм 


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