|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Июля, 02:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке открыли высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод
Участие в торжественной церемонии открытия приняли губернатор Владимир Илюхин и заместитель Председателя Правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Новое береговое производство Тымлатского рыбокомбината расположено в Карагинском районе на месте бывшего села Красное. Все промышленные и инфраструктурные объекты, как и поселок для работников, были фактически построены с нуля в рекордно короткие сроки: возведение рыбоперерабатывающего завода велось два сезона по пять месяцев, а все пусконаладочные работы были произведены в этом году.
Как итог – высокотехнологичное производство, которое без преувеличения можно назвать одним из лучших не только на Камчатке, но и во всей рыбопромышленной отрасли России.
«Наши камчатские рыбаки за последние годы вложили в "берег" больше 30 миллиардов рублей, создавая производства по последнему слову техники. Я очень признателен всем, кто принимал участие в строительстве и организации работы на этом заводе, ведь именно благодаря таким проектам Камчатка развивается. Это сотни рабочих мест, достойная заработная плата для людей, которые здесь трудятся, это налоги в бюджеты всех уровней. Всем работникам нового производства Тымлатского рыбокомбината я желаю, чтобы на заводе всегда была рыба: тогда будет и работа, и хорошая зарплата. Ну и, конечно, рыбацкой удачи!» - сказал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Объем инвестиций в реализацию проекта ООО «Тымлатский рыбокомбинат» составил 2,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей – это кредитные средства, а 1 млрд рублей – собственные.
«Мы очень благодарны Правительству Камчатского края за помощь в субсидировании процентной ставки по кредитам. Это была серьезная экономическая поддержка при реализации нашего проекта», - поблагодарил генеральный директор ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Александр Литвиненко.
Также Александр Литвиненко выразил благодарность всем, кто принимал участие в работе по проектированию, строительству и запуску завода в эксплуатацию. Заказчики привлекали как российские, так и зарубежные компании: из Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Находки, Республики Корея, Японии и Германии.
«Мощность нашего завода – 360 тонн в сутки по блочной заморозке и 40 тонн – по штучной продукции. Объем холодильника – 6500 тонн. Икорный цех может выпускать любые объемы, но те, которые поступают от рыбы, составят 20-25 тонн в сутки. Площадь завода составляет 11,8 тысяч квадратных метров (без вспомогательных зданий). Кроме того, мы построили жиромучной цех. Сейчас специалисты производят наладку. Жиромучной цех может выпускать в сутки 10 тонн муки и 3 тонны рыбьего жира», - Александр Литвиненко не просто рассказал о возглавляемом им предприятии, но и провел экскурсию для гостей, показав основные производственные цеха.
Завод предусматривает порядка 400 рабочих мест. Планируемые отчисления в бюджет края от деятельности нового предприятия – 125 миллионов рублей в год.
Отметим, что рыбоперерабатывающий завод на месте села Красное – уже четвертый инвестиционный проект ООО «Тымлатский рыбокомбинат», реализуемый в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края».
Ранее реализованные проекты: приобретение холодильного оборудования и судна, строительство рыбоперерабатывающего комплекса.
- На Камчатке открыли высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Бизнес Камчатки получил 30 наград конкурса "Всероссийская марка. Знак качества XXI века"
- На Камчатке вырос объём производства мясной и молочной продукции
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.