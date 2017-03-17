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17 Марта 2017, 10:57 | Регион сегодня

Индийская компания Tata Power будет участвовать в инвестиционном проекте на Камчатке

Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по освоению Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевском районе подписано в Мумбаи между индийской компанией "Tata Power" и российской стороной в присутствии вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева.

С российской стороны документы подписали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков и заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» Марина Перебейнус.

По словам Юрия Трутнева, инвестиции в проект оцениваются в 560 миллионов долларов. Он отметил, то индийские партнеры задавали «конкретные вопросы по инфраструктуре, по системе преференций». «На все эти вопросы мы ответили, - сказал вице-премьер, - и мы надеемся, что этот проект будет осуществлен».

Он рассказал, что условием входа индийского бизнеса в проект стала система преференций, которые предоставляют инвесторам на Дальнем Востоке новые инструменты развития.

«Мы будем принимать решение о расширении ТОР «Камчатка» для того, чтобы ввести их в состав территории. Их интересует дорога, а она, по оценкам Минтранса, порядка 60 миллионов долларов стоит. Учитывая объем вложений - более полумиллиарда со стороны «Тата Групп», мы считаем, такие инвестиции возможны», - прокомментировал вице-премьер.

Как сообщила по итогам подписания Марина Перебейнус, объем проектного финансирования со стороны Сбербанка оценивается примерно в 400 млн долларов. Финансирование начнется с 2018 года. По ее словам, пока речь идет о кредитовании сроком на 10 лет, «но при желании увеличения сроков можем рассмотреть до 15 лет». Ставка привлечения средств, по словам представителя банка, пока не определена в связи с тем, что кредитные ставки в целом по рынку в 2018 году могут существенно измениться.

Как ранее говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Мы будем рады, если появятся примеры индийских инвестиций на Дальнем Востоке. Мы будем приветствовать инвесторов из Индии, будем помогать им, и сделаем все возможное, чтобы проект стартовал и развивался. В этом и заключается наша работа с инвесторами. Мы готовы прилагать все усилия, чтобы этот проект был успешным, как и проекты других инвесторов, которые приходят к нам на Дальний Восток».

Во время проходивших на Петербургском международном экономическом форуме переговоров Александр Галушка заверил, что Минвостокразвития России намерено оказывать всестороннюю поддержку «Tata Power» на всех этапах реализации инвестиционного проекта, в том числе содействовать в коммуникациях компании с федеральными и региональными органами власти, государственными компаниями и представителями частного сектора. «Мы открыты для индийских партнеров и исходим из того, что нужно находить взаимовыгодные решения, которые были бы интересны инвесторам и служили развитию Дальнего Востока», - отмечал Министр.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, данное соглашение предусматривает комплексный подход к реализации инвестиционного проекта.

«Месторождение находится в отдалённом районе Камчатки. Производство там предстоит создавать с нуля. Поэтому впереди у всех участников соглашения масштабная работа по запуску и реализации инвестиционного проекта. Он предусматривает не только разработку месторождения и организацию добычи угля, но и строительство транспортной и другой сопутствующей инфраструктуры. В частности, портовых сооружений на берегу Охотского моря, складских терминалов, дорог, связывающих месторождение с портом и посёлком Соболево. В свою очередь правительство Камчатского края готово приложить максимум усилий для того, чтобы данный проект состоялся. Он имеет большое значение для региона в части повышения транспортной доступности отдалённых районов, создания новых рабочих мест, налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, и, конечно, открывает новые перспективы международного сотрудничества», - сказал Владимир Илюхин.

Глава региона отметил, что в ближайшее время будет разработана «дорожная карта» по реализации инвестиционного проекта. Она позволит обеим сторонам детально рассмотреть этапы создания будущего производства, установить ключевые мероприятия и сроки их выполнения.

Также в ходе встречи было подписано ещё одно соглашение, в рамках которого российская сторона выражает готовность содействовать включению Крутогоровского месторождения в границы территории опережающего развития «Камчатка» или Свободного порта. В качестве третьего варианта рассматривается создание новой ТОР с основной специализацией – добыча угля.

«Камчатка имеет успешный опыт реализации механизмов ТОР и Свободного порта на своей территории. Эти льготные режимы востребованы у бизнеса, поскольку дают ряд преференций при реализации проектов. Уверен, что включение Крутогоровского месторождения в ТОР «Камчатка», Свободный порт или создание новой территории опережающего развития позволит ускорить реализацию проекта и сделать его ещё более привлекательным для индийской стороны», - добавил губернатор.      

Крутогоровское месторождение каменного угля расположено в Соболевском районе (в 70 км к востоку от берега Охотского моря). Это крупнейшее месторождение угля на Камчатке, его разведанные и оцененные запасы составляют порядка 260 тысяч тонн. Согласно проекту, после выхода на полную мощность на месторождении будут добывать до 10 миллионов тонн готового к реализации угля в год.    

Индийская энергетическая компания «Tata Power» образована в 1915 году. Компания работает во всех сегментах энергетического сектора: топливная безопасность и обеспечение, генерация (тепловой, гидро-, солнечной и ветровой), передача, распределение и торговля. «Tata Power» также является одной из крупнейших в Индии компаний, использующих возобновляемые источники энергии. Помимо Индии в области энергетики «Tata Power» работает в Индонезии, Сингапуре, Южной Африке, Замбии, Грузии, Норвегии, Австралии и в Бутане.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: инвестиции 


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