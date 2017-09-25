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Резидент ТОР "Камчатка" развивает малую авиацию в регионе
Об этом директор предприятия Виктор Сиротин рассказал вице-премьеру РФ - полпреду Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу в ходе совещания на вертодроме в селе Николаевка Елизовского района.
Полпред Юрий Трутнев и Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обсудили с руководством компании вопросы развития пассажирских перевозок и создания новых туристических маршрутов. Глава региона напомнил, что сегодня предприятие осуществляет регулярные авиарейсы в отделённые районы Камчатки и получает субсидии из краевого бюджета для обеспечения сниженных тарифов для жителей край. Так, только в этом году на данные цели из региональной казны выделено порядка 90 млн рублей.
Как отметил директор «Витязь-Аэро», в проект по развитию авиации компанией уже вложено более 50 млн рублей инвестиций.
«В рамках первого этапа мы расширили аэровокзальный комплекс для удобства пассажиров, построили вторую очередь топливо-заправочного комплекса (объём почти 900 тонн), завершаем строительство ангара и, возможно, в ближайшем будущем мы начнём совместно с каким-нибудь авиаремонтным заводом полностью ремонтировать здесь свои воздушные суда. Кроме того, мы увеличили взлётно-посадочную полосу», - сказал Виктор Сиротин.
Он добавил, что в рамках второго этапа компания планирует построить взлётно-посадочную полосу для легкомоторной авиации. Общий объём инвестиций в проект может достигнуть 600 млн рублей.
«Если всё будет идти так, как мы планируем, то в следующем году мы разработаем проект взлётно-посадочной полосы, и через 3-4 года у нас появится взлётно-посадочная полоса для легкомоторной авиации со всей инфраструктурой, то есть это будет и ангар, и стоянки для самолётов, и командно-диспетчерский пункт для приёма-выпуска воздушных судов», - отметил Виктор Сиротин.
Досье "Дальневосточного капитала": Инвестиционный проект по развитию вертодрома инициирован компанией «Витязь-Аэро». Это один из первых резидентов ТОР «Камчатка». В рамках бизнес-плана компания уже завершила развитие аэровокзала, модернизировала вертодром, создала ремонтную базу для обслуживания и ремонта судов, пополнила парк вертолетной техники. В настоящее время авиационный парк «Витязь-Аэро» насчитывает 25 вертолетов. За 9 месяцев перевезли более 31 тысяч пассажиров (в том числе около 7,5 тысяч туристов) и почти тысячу тонн грузов. В рамках реализации проекта компания планирует нарастить пассажиропоток до 40 тысяч человек в год. В рамках второго этапа инвестор планирует взлетно-посадочную полосу длиной от 800 до 1600 метров и сопутствующую инфраструктуру для приема и обслуживания воздушных судов вместимостью до 20 человек. Общий объем инвестиций в проект с учетом развития легкомоторной авиации составит до 600 млн рублей.
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