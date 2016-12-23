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20 Января 2017, 15:29 | Регион сегодня

ТОР "Камчатка" и Свободный порт признаны уникальными комплексными механизмами по предоставлению льгот для бизнеса

Территория опережающего социально-экономического развития "Камчатка" и Свободный порт Владивосток в Камчатском крае – уникальные комплексные механизмы по предоставлению льгот для бизнеса. Об этом в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных органов государственной власти за 2016 год рассказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.

По её словам, данные специальные предпринимательские режимы соответствуют, а в некоторых случаях превышают, преференции, предоставляемые бизнесу  в особых экономических зонах в странах азиатско-тихоокеанского региона.

«Резидентам предоставляются льготные налоговые условия, сниженные ставки на страховые взносы, режим свободной таможенной зоны, аренда земельные участки без проведения аукционов и по льготной стоимости арендной платы. Особые условия для ведения бизнеса включают в себя создание подготовленных площадок, что в значительной степени снижает затраты инвесторов на реализацию проектов», - сказала Оксана Герасимова.

Она почеркнула, что Правительством Камчатского края совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока ведется работа по созданию инфраструктуры двух площадок ТОР «Камчатка» - «Паратунка» и «Зеленовские озерки». На эти цели из регионального и федерального бюджетов предусмотрено 8,46 млрд рублей. В частности, осуществляется строительство автомобильных дорог, систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В настоящий момент резидентами ТОР «Камчатка» являются 19 предприятий, ещё 10 - потенциальные резиденты Свободного порта. Общая сумма инвестиций по данным проектам составляет более 15,5 млрд рублей. Помимо этого, на рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока  находятся еще 20 заявок на общую сумму более 9 млрд рублей. Это инвестиционные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности и транспорта.

«Данные предпринимательские режимы -  действительно уникальные комплексные механизмы дополняющие друг друга. До 2025 года, исходя из заявок резидентов, планируется привлечь в экономику Камчатского края не менее 60 млрд рублей. Но главное, что это позволит преобразить край уже в течение ближайших нескольких лет. Планируется увеличить туристический поток, создать более 5000 новых рабочих мест, увеличить прирост ВРП Камчатского края на 15-20%, а также создать условия, способствующие вложению инвестиций частного капитала в транспортный комплекс, промышленность, туризм и другие отрасли региона», - сказала Оксана Герасимова.

Она также рассказала о задачах агентства инвестиций и предпринимательства на следующий год. В частности, о тех, которые касаются согласования вопросов по расширению границ Свободного порта Владивосток на территорию Елизовского района. Это позволит реализовать такие проекты как строительство аэропорта Петропавловск-Камчатский и краевой больницы на условиях государственно-частного партнерства, а также применять упрощенный 8-дневный визовый режим для иностранных туристов.

Кроме того, в ближайшее время планируется решить вопрос создания  промышленного парка «Дальний», в том числе разработать проектно-сметную документацию на необходимую инфраструктуру. Ожидается, что уже летом этого года первые резиденты смогут зайти со своими проектами на данную площадку.

Также в 2017 году будет разработаны дополнительные меры поддержки для бизнеса, работающего в сфере туризма.

«Будет разработана и опробована в пилотном режиме новая мера поддержки – субсидия на развитие туризма, в рамках которой мы планируем предоставлять средства до 3 млн рублей на строительство гостевых домов, создание инфраструктуры, приобретение оборудования и техники. Субсидия на оплату первоначального взноса по договору лизинга будет распространена и на сферу туризма, что позволит нашим компаниям приобретать специализированную технику, в том числе и вахтовки», - рассказала Оксана Герасимова.

В следующем году также планируется начать реализацию нескольких проектов на условиях государственно-частного партнерства: строительство дома ночного пребывания, строительство детского сада на улице Топоркова в Петропавловске-Камчатском, строительство ФОК в посёлке Озерновский.

После окончания выступления руководитель ответила на вопросы жителей региона.

Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводятся впервые по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходят в формате открытого диалога, принять участие в которых могут все желающие.   

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Камчатка  свободный порт владивосток  ТОР 


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