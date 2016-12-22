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Единственный в России иглу-отель готовится к открытию нового сезона на Камчатке
Иглу-отель на Камчатке готовится к открытию. Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
«В этом сезоне среди небольших снежных построек возведена и резиденция Деда Мороза - отдельное сооружение, выполненное также в этническом стиле коренных народов севера. Прямо в центре резиденции – трон Деда Мороза. Резиденция занимает особое место в проекте, т.к. новый год в России начинается с Камчатки и «северный» Дед мороз, вместе с гостями отеля будет встречать его первым», - рассказал руководитель проекта Виталий Лазо.
Открытие иглу-отеля на Камчатке, созданного клубом «Горная Территория», состоится в ближайшие выходные. Всех желающих будут ждать в воскресенье, 25 декабря в 12 часов.
«Наш иглу-комплекс найти будет совсем не сложно, к нам может приехать любой желающий – иглу расположены на территории санатория «Начики» и их хорошо видно. Остаться у нас на ночь тоже можно: иглу – не просто этническая стилизация. Это действительно экологичное жилище, которое защищает от ветра и мороза. Многие гости отеля отмечали, что сон здесь – необычайно хорош и глубок, легко дышится, а утром ощущается прилив сил», - добавил Виталий Лазо.
Он отметил, что для комфортного сна в каждом иглу оборудованы специальные спальные системы – утепленные снежные основания, покрытые натуральными шкурами. Температура внутри домов держится около нуля градусов.
Первое открытие иглу-отеля состоялось в феврале 2016 года. Уже в марте отель принимал своих первых гостей. Любители экстрима, журналисты, фрирайдеры, блоггеры, семьи с детьми и даже молодожены – за зимний сезон в Иглу-отеле побывало около 100 постояльцев.
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