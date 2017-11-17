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Расширены границы территории опережающего развития "Камчатка"
Постановлением Правительства России особый экономический режим распространён ещё на 7 муниципальных образований региона. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Границы ТОР расширили на Быстринский, Карагинский, Олюторский, Соболевский, Тигильский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский муниципальные районы. В границы ТОР дополнительно включены 14 кадастровых кварталов и 27 земельных участков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«С расширением границ ТОР мы получим возможность уже в следующем году начать значимые и амбициозные проекты в минерально-сырьевом комплексе, рыбопереработке, сельском хозяйстве, логистике. Речь идет, в том числе, о новом горно-обогатительном комплексе, о разработке угольного месторождения, трех современных рыбоперерабатывающих заводах. Мы давно добивались этого решения, и я благодарен за поддержку Юрию Петровичу Трутневу и Александру Сергеевичу Галушке. Инвестиционные проекты, которые будут реализованы на новых территориях ТОР "Камчатка" имеют огромное значение для края, ведь это создание новых производств в отдаленных районах, это рабочие места для жителей на севере, это дополнительные доходы в местные бюджеты, это развитие наших сел», - сказал Владимир Илюхин.
На новых участках, включённых в ТОР, также планируется реализация инвестиционных проектов в сфере туризма, строительство комплекса для хранения и складирования нефтепродуктов, организация комплекса производства бетона и ЖБИ, а также переработки твёрдых коммунальных отходов.
Напомним, площадки ТОР – специальные экономические зоны с льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими механизмами поддержки бизнеса, установленными для привлечения инвестиций. ТОР является одним из инструментов ускоренного развития Дальнего Востока, разработанных по инициативе Президента России Владимира Путина. Ранее режим ТОР действовал в двух муниципалитетах: Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе. Ожидается, что к 1 января 2018 года количество резидентов ТОР «Камчатка» увеличится до 54, общий объём инвестиций достигнет значения в 27,5 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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