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Каюрам гонки "Берингия-2018" вручили заслуженные награды

Чемпиону "Берингии-2018" Валентину Левковскому вручён главный приз гонки – сертификат на 3 млн рублей. Награждение победителя и призёров соревнований состоялось сегодня, 20 апреля, в ДК "Пограничник" в Петропавловске-Камчатском.

С приветственным словом к каюрам обратился Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Сегодня мы с большим удовольствием приветствуем и чествуем героев гонки, которые прошли сложнейший маршрут “Берингии” – самый протяжённый за всю историю ездового спорта, связав наш регион и Чукотку уже в третий раз в истории. Я горжусь тем, что этот рекорд принадлежит Камчатке и нашей гонке “Берингия”. 39 суток мы все напряжённо наблюдали, как шла борьба. Со всех концов нашей страны, из-за рубежа приходили послания в поддержку наших каюров. Не все дошли. Но они все абсолютные герои, даже те, кто не дошёл до финиша. Они герои потому, что пошли в эту гонку, - сказал Владимир Илюхин. – Я хочу высказать слова глубокой признательности и уважения этим людям, которые прошли через неимоверные трудности. Также благодарю группу сопровождения, волонтёров, оргкомитет, пограничников, которые помогли с логистикой и, конечно, наших друзей, которые финансово помогли провести эту “Берингию”. Низкий поклон жителям камчатских сёл, через которые проходил маршрут гонки, они отдавали всё своё сердце и душу, встречая наших каюров. “Берингия” – это наша общая победа. Победа людей, которые уважают и чтут культуру, обычаи и традиции Севера. Дорогие друзья, поздравляю вас всех с финишем “Берингии-2018”!»

Также в рамках праздничного вечера состоялось торжественное вручение диплома, подтверждающего, что Камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» является самой протяжённой в нашей стране.

«Мне посчастливилось побывать как на старте гонки, так и на её финише. Вчера я летал на Чукотку, чтобы встретить героев и доподлинно убедиться, что они дошли на своих собаках. С чистой совестью и большим удовольствием я вручаю этот диплом, который подтверждает этот удивительный рекорд, и демонстрирует силу русского характера», - отметил главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов.

Сертификат на 2 млн рублей вручён серебряному призёру гонки – каюру из Москвы, дебютанту «Берингии» Вячеславу Демченко. Третий приз  - сертификат на 1 млн рублей – вручён Андрею Семашкину.

Кроме того, по результатам гонки каюр из Чукотского автономного округа Геннадий Томилов стал обладателем первой премии в номинации «За верность традициям Севера».  Вторым обладателем награды в этой номинации стал Роман Мандятов.

Безоговорочная победа в номинации «За национальный колорит» досталась Герману Айначгину, каюру из села Хаилино. Всю гонку он прошёл в традиционной северной одежде – кухлянке, торбасах и малахае. В качестве приза каюру вручён сертификат на 100 тысяч рублей. Также он признан «Джентльменом гонки». Самая юная участница гонки Алиса Ищенко была признана «Королевой «Берингии-2018».

Церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием артистов Государственного Губернаторского Академического Корякского национального ансамбля имени А.В. Гиля «Мэнго» и других творческих коллективов Камчатского края.

Напомним, гонка стартовала 11 марта в селе Мильково Камчатского края. На старт заезда вышли 15 каюров, к финишу дошли 11. Первыми снялись с гонки Анфиса Бразалук и Тимофей Гынунтегин. Затем, за неспортивное поведение и нарушение правил, был снят с гонки Александр Долгодушев. В Тиличиках о прекращении борьбы заявил дебютант гонки – Ярослав Адуканов. За 25 этапов участники «Берингии-2018» прошли 2101 километр – это абсолютный мировой рекорд.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ПАО ВТБ, АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: Группа компаний «Ренова», АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», ПАО «Новатэк», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», АО «Корякэнерго», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Юсас-Строй», ООО «Дальневосточный технический центр «Морсвязьспутник». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Наше радио», радиостанция «Радио СВ».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Берингия 


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