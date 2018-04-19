|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 23 Апреля, 11:15 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Каюрам гонки "Берингия-2018" вручили заслуженные награды
С приветственным словом к каюрам обратился Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Сегодня мы с большим удовольствием приветствуем и чествуем героев гонки, которые прошли сложнейший маршрут “Берингии” – самый протяжённый за всю историю ездового спорта, связав наш регион и Чукотку уже в третий раз в истории. Я горжусь тем, что этот рекорд принадлежит Камчатке и нашей гонке “Берингия”. 39 суток мы все напряжённо наблюдали, как шла борьба. Со всех концов нашей страны, из-за рубежа приходили послания в поддержку наших каюров. Не все дошли. Но они все абсолютные герои, даже те, кто не дошёл до финиша. Они герои потому, что пошли в эту гонку, - сказал Владимир Илюхин. – Я хочу высказать слова глубокой признательности и уважения этим людям, которые прошли через неимоверные трудности. Также благодарю группу сопровождения, волонтёров, оргкомитет, пограничников, которые помогли с логистикой и, конечно, наших друзей, которые финансово помогли провести эту “Берингию”. Низкий поклон жителям камчатских сёл, через которые проходил маршрут гонки, они отдавали всё своё сердце и душу, встречая наших каюров. “Берингия” – это наша общая победа. Победа людей, которые уважают и чтут культуру, обычаи и традиции Севера. Дорогие друзья, поздравляю вас всех с финишем “Берингии-2018”!»
Также в рамках праздничного вечера состоялось торжественное вручение диплома, подтверждающего, что Камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» является самой протяжённой в нашей стране.
«Мне посчастливилось побывать как на старте гонки, так и на её финише. Вчера я летал на Чукотку, чтобы встретить героев и доподлинно убедиться, что они дошли на своих собаках. С чистой совестью и большим удовольствием я вручаю этот диплом, который подтверждает этот удивительный рекорд, и демонстрирует силу русского характера», - отметил главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов.
Сертификат на 2 млн рублей вручён серебряному призёру гонки – каюру из Москвы, дебютанту «Берингии» Вячеславу Демченко. Третий приз - сертификат на 1 млн рублей – вручён Андрею Семашкину.
Кроме того, по результатам гонки каюр из Чукотского автономного округа Геннадий Томилов стал обладателем первой премии в номинации «За верность традициям Севера». Вторым обладателем награды в этой номинации стал Роман Мандятов.
Безоговорочная победа в номинации «За национальный колорит» досталась Герману Айначгину, каюру из села Хаилино. Всю гонку он прошёл в традиционной северной одежде – кухлянке, торбасах и малахае. В качестве приза каюру вручён сертификат на 100 тысяч рублей. Также он признан «Джентльменом гонки». Самая юная участница гонки Алиса Ищенко была признана «Королевой «Берингии-2018».
Церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием артистов Государственного Губернаторского Академического Корякского национального ансамбля имени А.В. Гиля «Мэнго» и других творческих коллективов Камчатского края.
Напомним, гонка стартовала 11 марта в селе Мильково Камчатского края. На старт заезда вышли 15 каюров, к финишу дошли 11. Первыми снялись с гонки Анфиса Бразалук и Тимофей Гынунтегин. Затем, за неспортивное поведение и нарушение правил, был снят с гонки Александр Долгодушев. В Тиличиках о прекращении борьбы заявил дебютант гонки – Ярослав Адуканов. За 25 этапов участники «Берингии-2018» прошли 2101 километр – это абсолютный мировой рекорд.
Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ПАО ВТБ, АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: Группа компаний «Ренова», АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», ПАО «Новатэк», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», АО «Корякэнерго», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Юсас-Строй», ООО «Дальневосточный технический центр «Морсвязьспутник». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Наше радио», радиостанция «Радио СВ».
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Каюрам гонки "Берингия-2018" вручили заслуженные награды
- Чемпионом самой протяженной в мире гонке на собачьих упряжках "Берингия-2018" стал Валентин Левковский
- На Камчатке построят два современных апарт-отеля для массового туриста
- Новые туристические вертолетные маршруты откроются на Камчатке
- В "Берингии-2018" на 19 этапе сменился лидер
- "Берингия-2018": каюры прошли 17 этап камчатской гонки
- На Камчатке будет реализован инвестпроект по строительству тепличного комплекса
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- ВТБ вручит миллион рублей победителям гонки на традиционных нартах на Камчатке
-
Наши партнеры18 Апреля 2018, 17:26Михаил ТРУФАНОВ, руководитель коммерческой службы Общественного телевидения Приморья: Нам самим приходится ломать стереотипы рекламодателей О том, как ведет себя сегодня рекламный рынок в Приморье и на Дальнем Востоке, о запросах рекламодателей и новых возможностях для продвижения "Дальневосточный капитал" разговаривал с экспертом, руководителем коммерческой службы Общественного телевидения Приморья Михаилом ТРУФАНОВЫМ.
Loading...RedTram17 Апреля 2018, 09:00У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.
У каждого есть возможность получить до 170 000 рублей на вашу банковскую карту или электронный счёт от крупнейших инвесторов http://letsclick. ru/public/9607713741525522
Авторизация: