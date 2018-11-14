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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Ноября, 17:32 |
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На Камчатке взялись за трансформацию бизнес-пространства
Жителей края приглашают принять участие во II Камчатском форуме предпринимателей. Об этом сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
В течение трех дней участники смогут посетить более 20 тренингов, семинаров, круглых столов. На полях форума состоится обсуждение реальных кейсов от приглашенных экспертов и предпринимателей.
«Форум проводится с целью трансформации бизнес-пространства и постоянного улучшения условий для бизнеса в субъекте с вовлечением деловых кругов, исполнительных органов государственной власти и институтов развития. Представители бизнеса получат эффективный набор инструментов, контактов, информации о возможностях по широкому перечню тем», – рассказали в агентстве.
В качестве экспертов в мероприятиях форума примут участие Владислав Тарасенко – эксперт по развитию кластеров, маркетолог, бизнес-тренер (г. Москва), урбанист Святослав Мурунов (г. Москва), директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин (г. Москва), Алексей Комиссаров – эксперт-практик в области HR-маркетинга, директор ООО «Dviga» (г. Владивосток), Галина Зинкевич – генеральный директор ООО «Кадровые технологии» и другие специалисты-практики.
«Третий день форума обещает быть самым насыщенным: будут действовать «открытый микрофон», доски обратной связи, «свободная площадка» презентации проектов и общественных объединений предпринимателей, а также состоятся тренинги по коммуникации и мотивации в бизнесе с участием Дениса Коричина и Алексея Яцыны – известных в России модераторов и соавторов методики «форсайт», членов НП «Сообщество конструкторов практики», – отметили в ведомстве.
Участие в мероприятии бесплатное. Приглашаются все желающие. 26 ноября форум пройдет в киноцентре «Лимонад» (г. Петропавловск-камчатский, пр. Победы, д. 67), а 27-28 ноября мероприятия состоятся в выставочном центре «КВЦ Инвест» (ул. Северо-Восточное шоссе, 27). Регистрация участников – с 9.00 (предварительная регистрация не требуется). Подробная информация по телефонам: 8(4152) 425-125, 8-914-025-40-42, 41-26-35.
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