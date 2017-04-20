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187 тысяч тонн лосося планируется добыть на Камчатке в период путины
На совещании обсуждались вопросы организации предстоящего промысла в дальневосточном бассейне, готовности территориальных управлений Росрыболовства, а также прогнозные данные науки по подходу лосося на Дальнем Востоке в этом году.
«В целом, конечно, предварительные прогнозы и рекомендованные объёмы уже доведены до соответствующих территорий. Сейчас надо посмотреть есть ли уже новые данные, потому что прогноз постоянно варьируется. Сейчас предварительный прогноз по Дальнему Востоку на этот год чуть меньше, чем в прошлом. Но мы надеемся, что он будет корректироваться уже непосредственно в период прохождения путины», - сказал Илья Шестаков.
Как отметил заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын, Камчатка выбрана местом проведения штаба, поскольку регион уже на протяжении 8 лет удерживает лидирующие позиции в стране по объёмам добычи водных биоресурсов.
«Мы не устаём говорить, что в этом заслуга наших рыбаков. Лососёвая путина для Камчатки – это один из самых важных не только в экономическом, но и в социальном отношении проектов, куда вовлечено множество людей, особенно проживающих в отдалённых населённых пунктах края», - сказал Владимир Галицын.
Он отметил, что прогнозные показатели предстоящей путины на Камчатке «достаточно позитивные».
«Не будем загадывать. Посмотрим. Но мы готовимся к хорошей путине. В этом году прогноз 187 тысяч тонн. Были прогнозы у нас в прошлые годы и 100 и 90 тысяч. Уверен, что всю рыбу, подошедшую к берегам Камчатки, рыбаки освоят на 100% и переработают её в основном на берегу», - сказал Владимир Галицын.
«Действительно, то, что касается Камчатского края, то здесь прогнозы достаточно хорошие. У нас не очень позитивные прогнозы по Сахалинской области, и в целом по России прогнозы чуть ниже тех, которые были у нас в предыдущие годы», - Добавил Илья Шестаков.
Напомним, по итогам лососёвой путины 2016 года камчатские рыбаки выловили более 230 тысяч тонн рыбы, при изначальном прогнозе науки – 154 тысячи тонн.
В ходе штаба представители исполнительных органов власти субъекта, территориальных органов федеральных органов власти, рыбопромышленных компаний, ассоциаций и общественных объединений обсудили с главой Росрыболовства проблемы, возникающие при организации промысла.
«Безусловно, организация лососевой путины в предыдущие годы показала свою эффективность по бассейновому принципу. И мы будем просить Илью Васильевича сохранить существующую практику и принцип, чтобы и в будущие периоды наши рыбаки не испытывали сложности, как это было до 2008 года», - отметил Владимир Галицын.
Ранее Камчатский край также выступил с инициативой о расширении полномочий региональной комиссии по регулированию добычи вылова анадромных видов рыб. Это позволит оперативно решать вопросы, возникающие во время скоротечной лососевой путины.
«Комиссия создана в целях оперативного регулирования, в том числе и вопросов использования орудий лова – сетей, удочек или иных видов. Это актуальные вопросы при организации путины. Сейчас скажу, например, у нас есть большая проблема с организацией промысла чавычи на западной Камчатке. Ее запасы упали почти в 5 раз за эти 10 лет, и мы её отдаём исключительно на любительское рыболовство удебными орудиями лова. В этом году комиссия, к сожалению, не сможет регулировать применение удебных или сетных орудий лова, что вызовет большие проблемы. Но, надеюсь, нам удастся этот вопрос решить, если комиссии будут предоставлены большие полномочия», - сказал глава краевого минрыбхоза.
Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам борьбы с браконьерством.
«Конечно, работа территориального управления, по сравнению с той работой, которая была до этого, становится лучше. Во-первых, взаимодействие с погранслужбой, взаимодействие с МВД становится более, так скажем, сплочённым, и скоординированная работа идёт именно по пресечению браконьерской деятельности. Это нас не может не радовать. Очень важно и регулирование промысла в рамках принимаемых решений анадромной комиссии, и тех предложений, которые даёт отраслевая наука, - отметил Илья Шестаков. - Мне кажется, что в целом, ситуация, конечно, в этой части в Камчатском крае из года в год становится лучше».
В ходе встречи Владимир Галицын попросил Илью Шестакова поддержать инициативу Камчатского края об ужесточении ответственности за незаконную добычу, транспортировку и хранение водных биоресурсов.
«Проблема глобальная для Камчатки и других субъектов Дальнего Востока. Сегодня достаточно сложно привлечь к ответственности людей, которые раздельно транспортируют, хранят, реализуют незаконно добытую рыбу. Есть пробел в законодательстве, которым очень искусно пользуются наши незаконопослушные граждане. Есть соответствующая инициатива, которая нами была подготовлена и внесена в Государственную Думу, направлена депутату Ирине Анатольевне Яровой. Я надеюсь, Илья Васильевич поддержит нас и поможет оперативно внести соответствующие изменения», - подчеркнул Владимир Галицын.
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