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На Камчатке берутся за продавцов некачественной рыбной продукции
В ходе совещания было отмечено, что законодательство в этой части нуждается в доработке, поскольку именно на этапе реализации товаров контрольно-надзорным органам сложнее всего выявлять и доказывать нарушения.
«Для того чтобы создать видимость легальной деятельности, продавцы контрафакта идут на различные уловки. Например, покупают у добросовестного производителя партию 10 или 20 кг продукции со всеми необходимыми документами, а потом, прикрываясь ими, начинают продавать всё остальное. Наших полномочий не хватает, чтобы эту цепочку распутать», - рассказал заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу Константин Кудзин.
Он отметил, что даже если нарушение удаётся зафиксировать, то максимум, что может грозить продавцу, согласно действующему законодательству – это административная ответственность или конфискация некачественного товара.
«Если за нарушение регламента при производстве и хранении ответственность весьма серьёзная, то при реализации санкции совсем невелики», - добавил Константин Кудзин.
По словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора Натальи Ждановой, рыбная продукция, которую выпускают камчатские предприятия, как правило, соответствует необходимым требованиям, а некачественные товары в основном выявляются в местах реализации.
«В ходе проверки поступающей информации Управлением устанавливается, что продукция, несоответствующая требованиям законодательства, как правило, выявляется в организациях торговли, после её расфасовки для реализации конечному потребителю. То есть, продукция после её реализации предприятиями Камчатского края в транспортной упаковке, проходит через несколько посредников», - сказала Наталья Жданова.
Наиболее суровое наказание вплоть до лишения свободы за производство, хранение, перевозку или сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, предусмотрено статьёй 238 УК РФ. Однако, по данным УМВД края, такие дела тоже в основном заканчиваются наложением штрафов, причём небольших.
«Причина присуждения незначительного размера штрафа видится в том, что частью первой статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена санкция, которая не имеет установленного нижнего предела, при наличии максимального до 300 000 рублей. Суд самостоятельно определяет размер штрафа в зависимости от тяжести совершенного деяния», - подчеркнул начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Камчатскому краю Сергей Скороход.
Так, по его словам, из 8 уголовных дел, возбужденных в 2016 году по фактам, связанным с реализацией рыбной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, 4 дела были прекращены в связи с раскаянием обвиняемых, по 4 другим судом назначены штрафы в размере от 10 000 до 30 000 рублей.
«Ответственность продавцов необходимо ужесточать вплоть до уголовной. До тех пор пока законодательство в этой части не будет пересмотрено, справиться с этой проблемой будет сложно. Более того, такая ситуация стимулирует браконьерскую деятельность, поскольку есть рынок сбыта нелегальной продукции, - сказал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. - Конечно, в этой ситуации важно не дойти до абсурда. Бизнес должен работать и развиваться, но должны быть определённые стандарты работы».
Глава региона поручил профильным органам власти совместно с контрольно-надзорными и силовыми структурами подготовить предложения по изменению законодательства в части ужесточения ответственности за реализацию некачественной рыбной продукции, а затем направить их в адрес федеральных ведомств.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Камчатке берутся за продавцов некачественной рыбной продукции
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