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Камчатка отметит "День вулкана" массовым восхождением на Авачу и субботником
Традиционное восхождение на Авачу пройдёт на Камчатке в августе в рамках краевого праздника «День вулкана». Присоединиться к массовому подъёму на действующий исполин могут все желающие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Присоединиться к мероприятию может каждый, кто хочет испытать свои силы и стойкость. Ежегодно участниками восхождения становятся люди разных возрастов. На маршрут выходят и дети, и представители старшего поколения, - отметила и.о. руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина Анищенко. – Участникам необходимо оценить свои физические возможности и правильно подготовиться к подъёму: выходить на склон рекомендуется в соответствующей одежде и обуви. Пригодятся и лыжные палки: с ними гораздо легче преодолеть путь по склону, устланному вулканическим шлаком».
Программа праздника на площадке Авачинского вулкана рассчитана на 3 дня. Заезд организаторов и участников намечен на 11 августа. В этот день состоится инструктаж, пройдут тематические презентации о камчатских вулканах, об истории восхождения на исполины.
Массовое восхождение на Авачу начнётся 12 августа в 7.00.
«Перед массовым стартом дистанцию обследуют сотрудники МЧС. Они пройдут по всему маршруту, оценят безопасность условий для движения туристов. Спасатели будут дежурить на склоне в течение всего дня, поэтому в случае необходимости участники восхождения смогут рассчитывать на оперативную квалифицированную помощь, - отметила Марина Анищенко. – Кроме того, в день восхождения все участники будут застрахованы».
В рамках праздника состоится скоростной забег чемпионата Камчатского края по альпинизму в дисциплине скайраннинг. Профессиональные спортсмены выйдут на дистанцию за час до старта массового восхождения на вулкан.
В программу праздника также включены полевой поход на экструзию «Верблюд» с вулканологами и сотрудниками природного парка «Вулканы Камчатки», викторина с призами, ботаническая прогулка, квесты для детей и взрослых.
13 августа на Авачинском вулкане пройдёт чемпионат края по скайраннингу «Вертикальный километр». Начало в 9.00. Итог праздничным мероприятиям подведёт экологическая акция по сбору мусора «Я за чистый вулкан».
«Район Авачинского перевала входит в границы природного парка "Вулканы Камчатки" и имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Всем, кто решит присоединиться к празднованию "Дня вулкана", необходимо получить разрешение на посещение. Процедура оформления бесплатна и занимает 10-15 минут. Учитывая, что во время праздника территорию Авачинского перевала обычно посещают более тысячи человек, рекомендуем оформлять разрешение на посещение заранее», - подчеркнула Марина Анищенко.
Получить разрешение на посещение можно в отделе службы охраны территории природного парка «Вулканы Камчатки», расположенном по адресу: г. Елизово, ул. Завойко, д. 33 (часы работы в будние дни: с 9.00 до 18.00 ч., обед с 13.00 до 14.00, в субботу: с 9.00 до 13.00. Контактный телефон: 8 (41531) 7-24-00.
Кроме того, оформить разрешительный документ можно дистанционно. Для этого необходимо заполнить заявку на посещение (образец заявки можно скачать на официальном сайте учреждения, раздел «Путешествуем по парку», подраздел «В помощь туристу») и отправить ее на электронный адрес: ohrana_park_vk@mail.ru. В ответ будет выслан оформленный бланк разрешения. Документ достаточно сохранить на мобильное устройство либо распечатать перед началом путешествия.
Участники восхождения, которые по каким-либо причинам не получат разрешение заранее, смогут пройти процедуру оформления на границе природного парка. В районе горы Медвежья на время проведения праздника «День вулкана» будет организован временный пост. Сотрудники службы охраны территории природного парка будут проверять у всех водителей автомототранспорта наличие разрешений на посещение, а в случае их отсутствия – оформлять документ на месте.
Напомним, в этом году традиционный праздник «День вулкана» пройдёт на двух площадках – у подножья Авачинского и Козельского вулканов.
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