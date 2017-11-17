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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Деловой клуб Камчатки начал свою работу
Владимир Илюхин провёл встречу с представителями бизнес-сообщества в рамках первого заседания Делового клуба Камчатки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обсудил проблемы и перспективы развития экономики края с представителями бизнес-сообщества региона. Встреча прошла в рамках первого заседания Делового клуба, в который вошли представители крупнейших компаний края.
В ходе встречи предприниматели рассказали главе региона о том, какие цели они видят в создании клуба и какие темы можно вынеси на обсуждение на новой площадке.
«Я думаю, что здесь собрались те предприниматели, которым небезразлична судьба Камчатки и которые смогут повлиять на те или иные ситуации. Нам нужно решить то, каким мы видим этот Деловой клуб, насколько он должен стать дискуссионной площадкой, на которой мы, бизнес, скажем, что мы хотим от власти, а власть скажет, какие она видит перспективы сотрудничества с бизнесом», - сказал председатель правления Ассоциации предприятий и предпринимателей Камчатки сказал Рашид Шамоян.
В качестве одного из вопросов, который может быть поднят в рамках Делового клуба, он предложил создание комфортной среды для жителей Камчатки.
«Создание комфортной среды – это то, о чем мы с вами все вместе должны поговорить. Что сделать для того, что мы могли здесь работать, что происходит вокруг нас, что сделать, чтобы все жители края были довольны», - сказал Рашид Шамоян.
Также на встрече поднимались вопросы обеспечения предприятий Камчатки высококвалифицированными кадрами.
«Не хватает рабочей силы. По некоторым оценкам, в России к 2035 году будет не хватать больше 25 миллионов квалифицированных специалистов. Если темпы роста экономики сохранятся, особо остро эта проблема может встать на Дальнем Востоке», - отметил генеральный директор ООО «Аквариус» Василий Кноль.
Кроме того, предприниматели высказывались о необходимости преодоления «административных барьеров», в том числе в части «чрезмерного внимания к бизнесу со стороны контрольно-надзорных органов».
«Я думаю, что в первую очередь в рамках Делового клуба мы должны говорить о развитии всего города и края в целом. И работа контрольно-надзорных органов, которые, к сожалению, слишком сейчас регулируют деятельность предпринимателей, начиная от деятельности муниципальных органов власти и заканчивая деятельностью самих предпринимателей. Это является тормозом развития всего региона», - сказал директор ООО «Автомир» Сергей Митюшин.
По словам губернатора Камчатского края Владимир Илюхина, Деловой клуб должен стать своего рода сообществом ведущих бизнесменов региона, нацеленных на конструктивный диалог и достижение высоких результатов социально-экономического развития Камчатки. Он будет площадкой для совместной выработки, принятия и реализации решений по важнейшим вопросам.
«Формат один - чтобы было важно и нужно всем. Темы должны быть глобальными и касаться всех, - сказал Владимир Илюхин. - Мы с вами должны подумать о том, каким наш край будет через 10, 20, 30 лет. В этом контексте мы будем обсуждать и энергетику, и «коммуналку», и строительство. Наша задача – совместно сформировать необходимые предложения, а исполнительная и законодательная власть, и муниципалитеты в том числе, будут думать, как это притворить в жизнь».
Предприниматели высоко оценили инициативу создания Делового клуба Камчатского края, отметив важность участия в подобных встречах главы региона.
«Формат прямого взаимодействия губернатора с бизнесом – это формат новый, и он нужен. На мой взгляд, он может быть наиболее ценным именно в той части, которая касается того, что губернатор из первых уст услышит от предпринимателей, об их проблемах. И второе – у губернатора есть определённые полномочия, которых нет просто у Правительства региона. Ведь большое количество вопросов сегодня лежит в сфере законодательного регулирования», - отметил по итогам совещания руководитель по развитию проекта «МС-Бункер» Борис Лаврентьев.
Первое заседание Делового клуба носило установочный характер. К следующему, которое состоится в начале 2018 года, предприниматели подготовят конкретные предложения относительно того, как будет работать новое объединение, и кто выступит в роли его модератора.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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