Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 26 Декабря, 00:14 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2017

Регион сегодня
25.12 |
Приморье надеется на собственный нефтеперерабатывающий завод
25.12 |
Деловой клуб Камчатки начал свою работу
25.12 |
В Приморье началось строительство двух барж для Камчатского края
25.12 |
На Сахалине заканчивается строительство мини-завода сжиженного природного газа
25.12 |
Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
25 Декабря 2017, 14:12 | Регион сегодня

Деловой клуб Камчатки начал свою работу

Деловой клуб должен стать своего рода сообществом ведущих бизнесменов региона

Владимир Илюхин провёл встречу с представителями бизнес-сообщества в рамках первого заседания Делового клуба Камчатки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обсудил проблемы и перспективы развития экономики края с представителями бизнес-сообщества региона. Встреча прошла в рамках первого заседания Делового клуба, в который вошли представители крупнейших компаний края.

В ходе встречи предприниматели рассказали главе региона о том, какие цели они видят в создании клуба и какие темы можно вынеси на обсуждение на новой площадке.

«Я думаю, что здесь собрались те предприниматели, которым небезразлична судьба Камчатки и которые смогут повлиять на те или иные ситуации. Нам нужно решить то, каким мы видим этот Деловой клуб, насколько он должен стать дискуссионной площадкой, на которой мы, бизнес, скажем, что мы хотим от власти, а власть скажет, какие она видит перспективы сотрудничества с бизнесом», - сказал председатель правления Ассоциации предприятий и предпринимателей Камчатки сказал Рашид Шамоян.

В качестве одного из вопросов, который может быть поднят в рамках Делового клуба, он предложил создание комфортной среды для жителей Камчатки.

«Создание комфортной среды – это то, о чем мы с вами все вместе должны поговорить. Что сделать для того, что мы могли здесь работать, что происходит вокруг нас, что сделать, чтобы все жители края были довольны», - сказал Рашид Шамоян.

Также на встрече поднимались вопросы обеспечения предприятий Камчатки высококвалифицированными кадрами.

«Не хватает рабочей силы. По некоторым оценкам, в России к 2035 году будет не хватать больше 25 миллионов квалифицированных специалистов. Если темпы роста экономики сохранятся, особо остро эта проблема может встать на Дальнем Востоке», - отметил генеральный директор ООО «Аквариус» Василий Кноль.

Кроме того, предприниматели высказывались о необходимости преодоления «административных барьеров», в том числе в части «чрезмерного внимания к бизнесу со стороны контрольно-надзорных органов».

«Я думаю, что в первую очередь в рамках Делового клуба мы должны говорить о развитии всего города и  края в целом. И работа контрольно-надзорных органов, которые, к сожалению, слишком сейчас регулируют деятельность предпринимателей, начиная от деятельности муниципальных органов власти и заканчивая деятельностью самих предпринимателей. Это является тормозом развития всего региона», - сказал директор ООО «Автомир» Сергей Митюшин.

По словам губернатора Камчатского края Владимир Илюхина, Деловой клуб должен стать своего рода сообществом ведущих бизнесменов региона, нацеленных на конструктивный диалог и достижение высоких результатов социально-экономического развития Камчатки. Он будет площадкой для совместной выработки, принятия и реализации решений по важнейшим вопросам.  

«Формат один - чтобы было важно и нужно всем. Темы должны быть глобальными и касаться всех, - сказал Владимир Илюхин. - Мы с вами  должны подумать о том, каким наш край будет через 10, 20, 30 лет. В этом контексте мы будем обсуждать и энергетику, и «коммуналку», и строительство. Наша задача – совместно сформировать необходимые предложения, а исполнительная и законодательная власть, и муниципалитеты в том числе, будут думать, как это притворить в жизнь».

Предприниматели высоко оценили инициативу создания Делового клуба Камчатского края, отметив важность участия в подобных встречах главы региона.

«Формат прямого взаимодействия губернатора с бизнесом – это формат новый, и он нужен. На мой взгляд, он может быть наиболее ценным именно в той части, которая касается того, что губернатор из первых уст услышит от предпринимателей, об их проблемах. И второе – у губернатора есть определённые полномочия, которых нет просто у Правительства региона. Ведь большое количество вопросов сегодня лежит в сфере законодательного регулирования», - отметил по итогам совещания руководитель по развитию проекта «МС-Бункер» Борис Лаврентьев.

Первое заседание Делового клуба носило установочный характер. К следующему, которое состоится в начале 2018 года, предприниматели подготовят конкретные предложения относительно того, как будет работать новое объединение, и кто выступит в роли его модератора.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: власти  Илюхин  бизнес 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
20 Ноября 2017, 18:04
Поискать в крауд-кошельке Приморский предприниматель Андрей КОСОЛАПОВ с командой в конце октября запустили в работу краудинвестинговую площадку.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Отрасль
20 Ноября 2017, 09:00
В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях Закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, он вступит в силу
статьи раздела
Финансы
17 Ноября 2017, 19:00
Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
статьи раздела
Рынки
17 Ноября 2017, 18:00
Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика