Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 27 Ноября, 15:30 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018

Регион сегодня
27.11 |
В строительстве моста на остров Елена уже участвует Китай
27.11 |
Предпринимателям Приморья помогут выстроить SMM-продвижение
27.11 |
Камчатский край удостоен премии National Geographic Traveler Awards 2018
27.11 |
Развитие и поддержку бизнеса обсудили на II Камчатском форуме предпринимателей
26.11 |
Приморье стало производителем и потребителем интеллектуальных счетчиков
статьи раздела
Часовой пояс
15 Ноября 2018, 09:00
Дальний Восток стал ближе к Москве Дальневосточный федеральный округ пополнился еще двумя субъектами
статьи раздела
Регион сегодня
14 Ноября 2018, 17:00
Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию К новой избирательной кампании в Приморье федеральный центр отнесся максимально собрано
статьи раздела
Финансы
14 Ноября 2018, 14:46
Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:30
Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский Экономика Хабаровского края вступила в период интенсивного развития
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:00
Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья За корейский промысел в 2018 году конкретные чиновники обязаны нести персональную ответственность
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
27 Ноября 2018, 09:00 | Регион сегодня |

Развитие и поддержку бизнеса обсудили на II Камчатском форуме предпринимателей

Камчатский форум предпринимателей собрал на одной площадке представителей бизнес-сообщества, исполнительных органов государственной власти субъекта, институтов развития предпринимательской сферы края, а также приглашенных экспертов федерального уровня

Масштабное мероприятие проходит в Петропавловске-Камчатском с 26 по 28 ноября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края".

В рамках пленарного заседания все присутствующие в зале могли напрямую задать свои вопросы спикерам: Первому вице-губернатору Камчатского края Ирине Унтиловой, заместителю Председателя Правительства Марине Суббота и представителю Агентства стратегических инициатив в Камчатском крае Владимиру Рубахину.

«Камчатка сегодня продолжает диалог с предпринимательским сообществом. Совсем недавно мы провели стратегическую сессию, а сегодня мы открыли Камчатский форум предпринимателей. На мой взгляд, это те площадки, на которых обсуждаются очень важные вопросы развития бизнеса на территории края и, самое главное, решаются вопросы для дальнейшего совершенствования отношений с деловым сообществом Камчатки. На мой взгляд, сегодня мы ведем конструктивный диалог с предпринимателями. Формат форума – это возможность для предпринимателей задать интересующие их вопросы напрямую представителям власти и получить на них конкретные ответы. Кроме того, эти вопросы станут основой подготовки ежегодного инвестиционного послания Губернатора, а затем перечня поручений по развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства. Я надеюсь, что итогом форума станут новые «точки роста», которые будут для нас обозначены как приоритет для будущей работы с бизнесом», – сказала Ирина Унтилова.
Отдельное внимание в ходе обсуждения эксперты уделили национальному проекту «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». О региональном аспекте проекта рассказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.

Она сообщила, что в субъекте уже подготовлен вариант краевого Национального проекта.

«Удалось отстоять позицию о необходимости включения  Нацпроекта в разработку комплекса мер по повышению и выравниванию конкурентоспособности предпринимателей, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и срок по этому мероприятию для федеральных министерств – август 2019 года. Кроме этого, конечно, как и для всех нам важен вопрос по самозанятым – мы оцениваем их количество   в 4-5 тысяч человек. Для этого, безусловно, мы проведем информационную компанию на краевом и муниципальном уровне, для этого муниципалам дадим субсидию. Разработаем меры финподдержки такой категории. И здесь важную роль мы отводим общественным объединениям предпринимателей»,  – отметила Марина Суббота.

По ее словам, в течение 5 лет в Камчатском крае будут созданы 4 бизнес-инкубатора. Предпринимателям продолжат предоставлять прямые меры поддержки за счет краевого бюджета, а гранты и субсидии будут выдаваться под создаваемые рабочие места. Кроме того, в 2019 году планируют начать предоставлять беззалоговые займы Фондом поддержки предпринимательства, кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность и льготные кредиты для предпринимателей приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет).

«Система акселерации бизнеса. Это «доращивание» микропредприятий до уровня малых, малых – до уровня средних, особенно в сфере производства и инноваций. Для этого будет внедрен комплекс инструментов: создание единой площадки поддержки «Центр «Мой бизнес», образовательные программы для предпринимателей по целевым группам – молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели в возрасте 45+, самозанятые, а также участие предпринимателей в обновлении городской среды и сельских территорий. Особое внимание уделено развитию фермерства и сельской кооперации. В этом направлении предусмотрены гранты, обучающие мероприятия и предоставление комплекса мер поддержки в виде «готового решения» под проект»,  – добавила заместитель Председателя Правительства края.

Во время сессии также говорилось о создании двух индустриальных парков в Камчатском крае, которые будут представлять собой комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельных участков с производственными, административными, складскими и иными помещениями и сооружениями, обеспеченными энергоносителями, инженерной, транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения производства.

«Экономика Камчатского края приобретает более цивилизованный вид. Потенциальное наличие индустриальных парков должно привлечь внимание бизнеса. Например, парк «Дальний»  имеет строительно-индустриальный уклон, а парк «Нагорный» будет носить пищевую направленность. На предыдущей сессии говорилось о том, что предприниматели испытывают нужду в помещениях, где они могли бы развивать свои бизнесы, а  на таких интегрированных площадках они смогут централизовано и с меньшими затратами развивать свои производства», – подчеркнул Владимир Рубахин.

Камчатский форум предпринимателей продлится до 28 ноября. В нем примут участие более 400 человек. Для участников мероприятия подготовлена насыщенная деловая программа, в рамках которой будут обсуждаться инвестиционные потенциал и экспортные возможности региона, перспективы кластерного развития, меры поддержки, а также пройдут мастер-классы от представителей отрасли.

«В течение трех дней участники смогут посетить более 20 тренингов, семинаров, круглых столов. На полях форума состоится обсуждение реальных кейсов от приглашенных экспертов и предпринимателей. Важно, что в рамках форума будет использован формат «открытый микрофон». Исполнительные органы государственной власти будут отвечать на вопросы бизнеса и вести диалог на «узкие» темы и отвечать на проблемные и острые вопросы, которые сегодня существуют. Мы планируем, что будут проведены мероприятия, связанные с развивающими направлениями бизнеса»,  – рассказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края  Оксана Герасимова.
Добавим, инициатором проведения Камчатского форума предпринимателей выступило агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края.  

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: поддержка бизнеса  Камчатка  крайбизнес-сообщество  малый бизнес  Камчатский 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:56
"Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки Дистанция традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2019 году составит 1 500 километров и свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:45
В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма" Нынешний губернатор, по мнению депутатов, повторяет ошибку предшественника
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 18:30
Новый авиарейс из Владивостока в Москву станет регулярным с 1 декабря А по вторникам можно будет летать по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 14:35
Четыре бренда Приморья стали лучшими в туристическом национальном рейтинге В Национальный рейтинг туристических брендов-2018 вошли 63 бренда в 22 номинациях
статьи раздела
Регион сегодня
20 Ноября 2018, 12:27
Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса Заявки от желающих посмотреть четвертый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный" в Приамурье ждут до 25 ноября
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика