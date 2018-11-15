|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 27 Ноября, 15:30 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Развитие и поддержку бизнеса обсудили на II Камчатском форуме предпринимателей
Масштабное мероприятие проходит в Петропавловске-Камчатском с 26 по 28 ноября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края".
В рамках пленарного заседания все присутствующие в зале могли напрямую задать свои вопросы спикерам: Первому вице-губернатору Камчатского края Ирине Унтиловой, заместителю Председателя Правительства Марине Суббота и представителю Агентства стратегических инициатив в Камчатском крае Владимиру Рубахину.
«Камчатка сегодня продолжает диалог с предпринимательским сообществом. Совсем недавно мы провели стратегическую сессию, а сегодня мы открыли Камчатский форум предпринимателей. На мой взгляд, это те площадки, на которых обсуждаются очень важные вопросы развития бизнеса на территории края и, самое главное, решаются вопросы для дальнейшего совершенствования отношений с деловым сообществом Камчатки. На мой взгляд, сегодня мы ведем конструктивный диалог с предпринимателями. Формат форума – это возможность для предпринимателей задать интересующие их вопросы напрямую представителям власти и получить на них конкретные ответы. Кроме того, эти вопросы станут основой подготовки ежегодного инвестиционного послания Губернатора, а затем перечня поручений по развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства. Я надеюсь, что итогом форума станут новые «точки роста», которые будут для нас обозначены как приоритет для будущей работы с бизнесом», – сказала Ирина Унтилова.
Отдельное внимание в ходе обсуждения эксперты уделили национальному проекту «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». О региональном аспекте проекта рассказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.
Она сообщила, что в субъекте уже подготовлен вариант краевого Национального проекта.
«Удалось отстоять позицию о необходимости включения Нацпроекта в разработку комплекса мер по повышению и выравниванию конкурентоспособности предпринимателей, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и срок по этому мероприятию для федеральных министерств – август 2019 года. Кроме этого, конечно, как и для всех нам важен вопрос по самозанятым – мы оцениваем их количество в 4-5 тысяч человек. Для этого, безусловно, мы проведем информационную компанию на краевом и муниципальном уровне, для этого муниципалам дадим субсидию. Разработаем меры финподдержки такой категории. И здесь важную роль мы отводим общественным объединениям предпринимателей», – отметила Марина Суббота.
По ее словам, в течение 5 лет в Камчатском крае будут созданы 4 бизнес-инкубатора. Предпринимателям продолжат предоставлять прямые меры поддержки за счет краевого бюджета, а гранты и субсидии будут выдаваться под создаваемые рабочие места. Кроме того, в 2019 году планируют начать предоставлять беззалоговые займы Фондом поддержки предпринимательства, кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность и льготные кредиты для предпринимателей приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет).
«Система акселерации бизнеса. Это «доращивание» микропредприятий до уровня малых, малых – до уровня средних, особенно в сфере производства и инноваций. Для этого будет внедрен комплекс инструментов: создание единой площадки поддержки «Центр «Мой бизнес», образовательные программы для предпринимателей по целевым группам – молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели в возрасте 45+, самозанятые, а также участие предпринимателей в обновлении городской среды и сельских территорий. Особое внимание уделено развитию фермерства и сельской кооперации. В этом направлении предусмотрены гранты, обучающие мероприятия и предоставление комплекса мер поддержки в виде «готового решения» под проект», – добавила заместитель Председателя Правительства края.
Во время сессии также говорилось о создании двух индустриальных парков в Камчатском крае, которые будут представлять собой комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельных участков с производственными, административными, складскими и иными помещениями и сооружениями, обеспеченными энергоносителями, инженерной, транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения производства.
«Экономика Камчатского края приобретает более цивилизованный вид. Потенциальное наличие индустриальных парков должно привлечь внимание бизнеса. Например, парк «Дальний» имеет строительно-индустриальный уклон, а парк «Нагорный» будет носить пищевую направленность. На предыдущей сессии говорилось о том, что предприниматели испытывают нужду в помещениях, где они могли бы развивать свои бизнесы, а на таких интегрированных площадках они смогут централизовано и с меньшими затратами развивать свои производства», – подчеркнул Владимир Рубахин.
Камчатский форум предпринимателей продлится до 28 ноября. В нем примут участие более 400 человек. Для участников мероприятия подготовлена насыщенная деловая программа, в рамках которой будут обсуждаться инвестиционные потенциал и экспортные возможности региона, перспективы кластерного развития, меры поддержки, а также пройдут мастер-классы от представителей отрасли.
«В течение трех дней участники смогут посетить более 20 тренингов, семинаров, круглых столов. На полях форума состоится обсуждение реальных кейсов от приглашенных экспертов и предпринимателей. Важно, что в рамках форума будет использован формат «открытый микрофон». Исполнительные органы государственной власти будут отвечать на вопросы бизнеса и вести диалог на «узкие» темы и отвечать на проблемные и острые вопросы, которые сегодня существуют. Мы планируем, что будут проведены мероприятия, связанные с развивающими направлениями бизнеса», – рассказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.
Добавим, инициатором проведения Камчатского форума предпринимателей выступило агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края.
- Камчатский край удостоен премии National Geographic Traveler Awards 2018
- Развитие и поддержку бизнеса обсудили на II Камчатском форуме предпринимателей
- "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки
- На Камчатке взялись за трансформацию бизнес-пространства
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
- Энергетики ДГК пройдут от Камчатки до Северного Кавказа
- УФАС по Камчатскому краю анонсирует будущее решение до завершения расследования
- Обновленная Никольская сопка открыта для жителей и гостей Камчатки
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.