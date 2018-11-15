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Камчатский край удостоен премии National Geographic Traveler Awards 2018
Об этом сообщили в краевом агентстве по туризму и внешним связям. Победителей конкурса, организованного журналом National Geographic Traveler, выбирали в 25 номинациях посредством онлайн-голосования.
Камчатский край признан лучшим в номинации «Российский туристический отдых», опередив Мурманскую и Иркутскую области, Республики Алтай и Карелия, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Победа в этом конкурсе для нас имеет большое значение. Ведь за этой наградой стоит выбор и признание людей со всего мира – читателей журнала National Geographic Traveler. Такая оценка является наглядным подтверждение тому, что с каждым годом Камчатка становится ближе, доступнее и интереснее для туристов. И нам действительно есть что сегодня предложить путешественникам. Это не только уникальные природные красоты полуострова, но и различные виды приключенческого отдыха», – сказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
Она добавила, что в прошлом году Камчатский край также участвовал в конкурсе National Geographic Traveler Award в номинации «Российский приключенческий отдых». Тогда субъект занял лишь третье место, уступив Алтайскому краю и Республике Карелия.
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