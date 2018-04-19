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В заповеднике "Командорский" зафиксировали первого новорожденного теленка северного оленя
Первого новорожденного теленка северного оленя зафиксировали инспекторы заповедника «Командорский» в ходе патрулирования бухты Буян на острове Беринга.
В настоящее время в заповеднике начинается отел северных оленей, который продлится до июня. Как правило, у пары рождается один детеныш. В среднем новорожденный теленок весит около 5-6 кг. Уже через неделю телята хорошо бегают и могут плавать, а молочное кормление продолжается до осени или даже до зимы.
Северный олень на острове Беринга является видом-интродуцентом. Впервые на остров Беринга олени были завезены с Камчатки и выпущены летом 1882 года в количестве 15 особей. Все олени из этого выпуска исчезли к 1917 году. Вторично 17 особой были завезены с острова Карагинского в 1927 году. Последний раз 16 самок и 16 самцов вновь завезли с острова Карагинского в 1984 году. Современная численность северного оленя на острове Беринга по последним весенним учетам составляет до 1,5 тысячи особей.
Официальный сайт заповедника «Командорский»
На фото: Новорожденный северный олень. Фото Дмитрий Пилипенко.
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