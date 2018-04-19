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Новый рыбоперерабатывающий завод возведут на Камчатке
Компания «Охотское» (входит в группу компаний «Антей») планирует построить рыбоперерабатывающий завод в устье реки Сопочная Тигильского района Камчатского края. Проект был одобрен для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
«Строительство берегового рыбоперерабатывающего комплекса в Тигильском районе Камчатского края планируется на месте, где мы ведем промысел лососей и белорыбицы в течение последних 5 лет. Знаем ресурсную базу, климатические условия. У нас в этом районе не первый год работает плавзавод. Поэтому родилась идея, в том числе под инвестквоты, построить капитальный завод на берегу. Плавучий завод – не вечен, он постоянно находится в агрессивной морской среде и требует значительных ресурсов для поддержания его в работоспособном состоянии. Капитальное береговое сооружение было бы гораздо более перспективно и выгодно для продолжения и развития добычи и переработки», - рассказал генеральный директор ООО «Охотское» Олег Броневич.
Минвостокразвития построит для резидентов ТОР промышленные зданияПроектом предполагается строительство цехов по производству мороженной разделанной рыбы, филе, икры, субпродуктов, рыбной муки и жира, холодильного комплекса для хранения готовой продукции. Объем инвестиций в течение трех лет составит более 2 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Для проекта по созданию рыбоперерабатывающего комплекса в прошлом году была приобретена строительная техника, оформлены в аренду земельные участки, был построен икорный цех и общежитие для проживания как рыбопереработчиков, так и строителей. Сейчас решаем вопрос перевода земли в необходимую категорию для начала строительства и будем приступать», - прокомментировал инвестор.
Напомним, для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» было одобрено 22 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 147 млрд рублей. Такое решение было принято по итогам заседания Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
«Дальний Восток сегодня предлагает инвесторам выгодные условия инвестирования, здесь созданы территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, крупным инвестиционным проектам оказывается инфраструктурная поддержка. Благодаря этому сегодня на Дальнем Востоке реализуется свыше 1200 новых проектов с инвестициями 3,7 трлн рублей. 107 новых предприятий уже заработало, до конца года их будет 200», - заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Отметим, что Дальний Восток России является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Дальний Восток в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 17,1 процента (в среднем по России этот показатель составил 4,4 процента). При этом из 17 процентов роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные. 26 процентов всех иностранных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток.
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