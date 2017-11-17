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Продажа билетов по единой стоимости на открытие "Берингии 2018" стартует 1 февраля
Билеты на открытие традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» поступят в продажу 1 февраля. Об этом сообщил Председатель оргкомитета по подготовке и проведению «Берингии» - заместитель Председателя Правительства Камчатского края Алексей Войтов.
«Изготовлено более 3,5 тысяч пропусков. Как и в прошлые годы, билеты на трибуны отличаются интересным дизайном и функциональностью. Это настоящие сувениры, которые ещё долгое время будут напоминать гостям праздника об открытии "Берингии" - самого яркого события камчатской зимы, - отметил Алексей Войтов. – Вход на биатлонный комплекс во время праздника будет свободным для всех желающих. Билеты нужны тем, кто хочет подняться на трибуны и наблюдать за происходящим на главной сцене с самого удобного ракурса».
Билеты выполнены в виде ламинированных карточек с логотипом «Берингии», изображением собаки и карты Камчатки, на которой указан рекордный маршрут предстоящей гонки. С каждым пропуском покупателям будет выдана брендированная лента, на которой его можно носить на шее, как бейдж.
Всех обладателей билетов ждёт приятный подарок. Немного нажав на ламинированную карточку, можно отделить её основную картинку и получить памятный значок «Берингия 2018».
Билеты будут реализованы по единой стоимости – 400 рублей. Дети до 7 лет, пришедшие на праздник в сопровождении взрослых, смогут пройти на трибуны бесплатно без предоставления места.
Приобрести билеты на открытие «Берингии 2018» жители и гости региона смогут в кассе Камчатского театра драмы и комедии.
Напомним, торжественное открытие «Берингии 2018» и гонка-пролог пройдут на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 3 марта. Для гостей мероприятия будет организована насыщенная культурно-развлекательная программа.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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