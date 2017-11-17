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Понедельник| 29 Января, 18:20 |
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На Камчатке завершается первый этап строительства крупнейшего гостиничного комплекса
Два основных корпуса комплекса практически достроены. Согласно проекту, в одном из них расположится непосредственно отель на 180 номеров, во втором – спортивно-деловой центр.
«Завершается первый этап строительства комплекса - фактически осталось достроить только часть гостиничной башни, остальное уже готово. Поэтому предстоящей весной мы планируем приступить к реализации второго этапа – работам по монтажу фасада и кровли. Затем летом начнём монтаж внутренних систем, а осенью приступим к отделочным работам», - рассказал руководитель проекта по строительству гостиницы Дмитрий Котов.
Он отметил, что, несмотря на климатические условия, работы по строительству объекта продолжаются.
«Сейчас на объекте задействованы около 100 человек. Конечно, зима создаёт сложности - из-за погодных условий не всегда возможно проводить работы. Но в целом идём в соответствии с планом-графиком», - добавил Дмитрий Котов.
Общая площадь будущего комплекса - около 28 тысяч квадратных метров. В него кроме двух основных башен войдёт концертный зал на 500 мест. Также здесь планируется оборудовать фитнес-центр с плавательным бассейном, SPA-зоной и баней в корейском стиле, разместить офисы и развлекательные заведения, в том числе ресторан и sky-бар. Завершить все основные работы на объекте инициатор проекта рассчитывает в конце 2019 года. Затем в планах – создание на берегу Култучного озера визит-центра и зоны отдыха.
По словам инициатора проекта, строительство гостиничного комплекса в значительной степени отразится на развитии туризма в крае, увеличив номерной фонд региона и повысив уровень предоставления туруслуг. Кроме того, реализация проекта позволит создать порядка 200 новых рабочих мест.
Дмитрий Котов подчеркнул, что строительные работы проводятся исключительно за счёт собственных средств инвестора. Вместе с тем, инициаторы проекта намерены получить ряд льгот, которые им как резидентам режима Свободного порта предоставит государство.
«Сегодня резидентам СПВ предоставляются финансовые льготы, административные и таможенные преференции. В частности, инициаторы проектов в рамках особого режима освобождаются от налога на имущество и земельного налога. Налог на прибыль составляет 5 процентов в течение первых 5 лет, и 10 процентов – в течение последующих 5 лет. То есть общая база налогообложения, которая подпадает под льготу – 10 лет реализации проекта. Это при том, что для не резидентов сегодня действует 20-процентный налог на прибыль. Кроме того, снижена процентная ставка по страховым взносам с 30 до 7,6 процентов», - рассказала руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.
Она добавила, что также резидентам Свободного порта Владивосток предоставляется земля без торгов и доступен режим свободной таможенной зоны.
В настоящее время резидентами СПВ в Камчатском крае является 41 компания. Они планируют реализовать проекты на общую сумму порядка 4,5 млрд рублей. Ещё 15 проектов с объёмом инвестиций 1,2 млрд рублей находятся на рассмотрении. Общее количество планируемых к созданию рабочих мест – 1000-1200.
Руководитель агентства напомнила, что в Камчатском крае также действует режим территории опережающего развития. В рамках ТОР заключено 30 соглашений на 18 млрд рублей инвестиций. 45 проектов находится в стадии рассмотрения на сумму порядка 23 млрд рублей. Планируется создать порядка 5000 рабочих мест
«Отмечу, что до прошлого года режим ТОР распространялся только на Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Однако, согласно последним изменениям, принятым Правительством РФ, в территорию опережающего развития вошли Усть-Большерецкий, Олюторский, Тигильский, Соболевский, Карагинский, Быстринский и Усть-Камчатский районы. Благодаря чему, у нас появилось ещё 13 резидентов, которые планируют реализовать на этих территориях проекты на общую сумму 14 млрд рублей. В основном это предприятия рыбной переработки и горнодобывающей промышленности», - сказала Юлия Харитонова.
Напомним, что создание особого режима Свободный порт Владивосток было инициировано Президентом России Владимиром Путиным, соответствующее предложение он озвучил в Послании к Федеральному Собранию в декабре 2014 года. В июле 2015 года глава государства подписал закон о создании СПВ. На Петропавловск-Камчатский режим Свободного порта был распространен в 2016 году. Территория опережающего развития «Камчатка» создана в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства РФ. Также добавим, что руководство страны объявило развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь ХХI век. Отдельное внимание уделяется развитию туризма и созданию сопутствующей инфраструктуры на востоке страны.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Камчатке завершается первый этап строительства крупнейшего гостиничного комплекса
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