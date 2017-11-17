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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 01 Февраля, 18:37 |
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Дальневосточный образовательный молодёжный форум "Амур" обрел всероссийский статус
Молодежному форуму «Амур» присвоен Всероссийский статус. Инициативу вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева поддержали в Федеральном агентстве по делам молодежи. В ведомстве отметили положительный опыт проведения форума в 2016 и 2017 годах, а также то, что организация молодежной дискуссионной площадки вписывается в повестку мероприятий Года молодежи, которым объявил 2018 год губернатор Вячеслав Шпорт.
Форум «Амур» пройдет с 5 по 27 июня на территории опережающего развития ГЛК «Холдоми» в Солнечном районе. Предусмотрены три тематические смены с количеством участников более 1000 человек. К работе в волонтерском корпусе привлекут порядка 210 человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Общая тематика форума связана с созданием комфортной среды для молодежи Дальнего Востока. Концепция образовательной и внеучебной программ молодежной площадки включает смену, посвящённую Хабаровскому краю, а также две федеральные смены, участниками которых станут молодые люди со всей России, заинтересованные в технических профессиях и развитии творческого потенциала.
«Для Хабаровского края очень почетно стать площадкой для проведения Всероссийского образовательного молодёжного форума. Наша задача – познакомить участников из регионов России с повесткой развития ДФО, привлечь молодежь к реализации проектов социально-экономической, общественно-политической направленности, познакомить их с уникальной природой Дальнего Востока. А для ребят-дальневосточников форум «Амур» – прекрасная возможность стать участниками мероприятия всероссийского масштаба, поучиться у ведущих федеральных экспертов, завести дружеские связи с молодежью со всей страны. В общем, наша задача показать, что Дальней Восток ближе, чем кажется», - отметил председатель комитета по молодежной политике Правительства края Евгений Демин.
В рамках смен также запланировано проведение тематических дней, посвященных Году добровольца (волонтёра) в Российской Федерации и Году молодёжи в Хабаровском крае.
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