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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Января, 01:14 |
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Хабаровский край заработал на въездном туризме свыше 160 млн рублей
Предварительные итоги развития внутреннего и въездного туризма в 2017 году подвели в Хабаровском крае. В прошлом году регион посетили почти 600 тыс. путешественников. Доходы в краевой бюджет от въездного туризма составили свыше 160 млн руб., сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как сообщили в министерстве культуры края, на сегодняшний день в регионе действует 150 туристических маршрутов, 102 из которых прошли аккредитацию. Наряду с традиционными видами активно развиваются такие новые направления, как образовательный, военно-патриотический, сельский, медицинский, гастрономический и промышленный туризм.
Зимой особую популярность в регионе приобретает горнолыжный туризм. Центром зимнего отдыха в Хабаровском крае признан Солнечный муниципальном район, где располагаются горнолыжный комплекс «Холдоми» и туристическая база «Амут Сноу Лэйк». Кататься на лыжах там можно с ноября по май. Также привлекательными считаются базы и комплексы, находящиеся вблизи Хабаровска и Комсомольск-на-Амуре. Большой интерес у жителей и гостей края вызывает зимняя рыбалка в районе им. Лазо.
С развитием туристических направлений создается и необходимая инфраструктура. На сегодняшний день «звездную» классификацию имеют 16 гостиниц – это 36% от числа всех классифицированных отелей в Дальневосточном федеральном округе. В настоящее время Хабаровске ведется строительство современных гостиниц, в том числе отеля всемирно известной сети «Hilton» общей вместимостью 400 номеров. Объем внебюджетных инвестиций на их строительство составляет 2,6 млрд руб.
Напомним, работа по развитию туристской отрасли региона осуществляется в рамках государственной программы. Общий объем ее финансирования на период до 2020 года составляет 9,1 млрд руб.
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