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"Хабаровский Аэропорт" и консорциум японских инвесторов подписали соглашение
Со стороны консорциума документ подписал Исполнительный заместитель Председателя Правления Sojitz Corporation Сигеки Дантани (Shigeki Dantani), от ОАО «Хабаровский аэропорт» председатель Совета директоров Константин Басюк.
Данное соглашение призвано зафиксировать позиции сторон на этапе подготовительных мероприятий по вхождению японских инвесторов в проект. Стороны с удовлетворением отметили высокую динамику реализации договоренностей, в частности, установление долгосрочных инвестиционных тарифов для будущего терминала внутренних воздушных линий Международного аэропорта Хабаровск, которые удовлетворяют российских и японских инвесторов.
Стороны приступили к подготовке юридических документов для вхождения японских инвесторов в проект.
Напомним, что ОАО «Хабаровский Аэропорт» и консорциум японских инвесторов планируют построить новый терминал внутренних линий площадью около 26 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн человек в год и, в дальнейшем, совместно осуществлять операционное управление новым терминалом и существующим международным терминалом. Начало строительства пассажирского терминала внутренних линий Международного аэропорта Хабаровск запланировано на лето 2017 г.
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