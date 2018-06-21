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Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
29 июня состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Хабаровский аэропорт". Акционеры переизбрали состав Совета директоров и подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.
Акционеры АО "Хабаровский аэропорт" утвердили годовой отчет за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества по итогам 2017 года.
В 2017 году международный аэропорт Хабаровск продемонстрировал рост основных производственных показателей. Пассажиропоток достиг 2 млн. 51 тыс. человек, что на 10 % больше, чем в 2016 году. Количество взлетно-посадочных операций составило 21 910 (рост 6%). Грузопоток по сравнению с 2016 годом вырос более чем на 5% и составил в 2017 году более 25,8 тыс. тонн груза и почты.
Чистая прибыль АО «Хабаровский аэропорт» за 2017 год составила 1 млрд. 235,5 млн. руб. Акционеры АО «Хабаровский аэропорт» приняли решение прибыль по итогам года направить на реализацию инвестпроектов.
Совет директоров предприятия переизбран в прежнем составе:
Председатель Совета директоров - Константин Басюк, Президент ООО «УК КОМАКС» (управляющая организация АО «Хабаровский аэропорт»);
Ярослав Аширов, первый вице-президент ООО «УК КОМАКС»;
Константин Басманов, руководитель Блока "Средний и малый бизнес" ПАО "Промсвязьбанк";
Евгений Орлов, управляющий директор департамента корпоративной сети – вице-президент ПАО «Банк ВТБ»;
Сергей Полозков, глава Представительства АО «Хабаровский аэропорт» в г. Москве;
Татьяна Семенова, вице-президент по стратегии и развитию ООО «УК КОМАКС».
Аудитором АО «Хабаровский Аэропорт» на 2018 год утверждена аудиторская фирма АО "БДО Юникон".
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий около 2 млн. пассажиров и 30 тыс. тонн грузов.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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