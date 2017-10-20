|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 02 Ноября, 17:39 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Волонтёры Хабаровской генерации пошли в Школу профориентационных наставников
АО «Дальневосточная генерирующая компания» и Хабаровский детский дом №4 открыли Школу профориентационных наставников, которая будет действовать в рамках волонтерской программы, реализуемой энергокомпанией с 2014 года.
Каждый из наставников при поддержке педагогов в ближайшем будущем выберет воспитанника, который заинтересован и нуждается в профориентации, а затем разработает план ежемесячных занятий с ним на текущий учебный год. Занятия планируется проводить на рабочих местах наставников, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация».
- Начиная с 2014 года, волонтёры ДГК провели для ребят, оставшихся без попечения родителей, более 40 экскурсий на электростанции, организовали более 250 спортивных и просветительских мероприятий, - говорит заместитель генерального директора АО «ДГК» Татьяна Вороная. - Но на данном этапе требуется качественно иной подход - индивидуальная работа с воспитанниками детских домов по их профессиональной адаптации. Для этой работы нужны неравнодушные энергетики, готовые помочь подросткам в выборе профессии, поделиться с ними своим профессиональным опытом, знаниями.
Программа Школы профессиональных наставников рассчитана на старшеклассников и выпускников детских домов. Она включает помощь в выборе профессии, профессиональные пробы как способ вовлечения воспитанников в трудовой процесс на рабочих местах, содействие подросткам в получении профессионального образования, поддержку при выборе профессионального учебного заведения, организацию стажировки на электростанции во время и после прохождения обучения, помощь при трудоустройстве.
- Волонтёры Хабаровской генерации пошли в Школу профориентационных наставников
- В Хабаровске проходит научно-производственная конференция "Полиметалла"
- Новую автодорогу построили для резидентов ТОСЭР "Хабаровск"
- О кооперации на "дальневосточных гектарах" все желающие узнают из сети
- В Хабаровском крае завершено строительство автодороги "Лидога – Ванино"
- Хабаровские газовики начали самостоятельно готовить кадры для газификации Дальнего Востока
- В Хабаровске открылся коворкинг-центр Агентства стратегических инициатив "Точка кипения"
- Получатель "дальневосточного гектара" создает кооператив в Хабаровске
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.