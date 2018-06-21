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Хабаровский край выделил еще 21 млн рублей начинающим фермерам
По итогам дополнительного конкурса на предоставление грантов начинающим фермерам в Хабаровском крае выделен 21 млн рублей девяти крестьянско-фермерским хозяйствам, сообщает пресс-служба региона.
Фермеры получат господдержку в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей. На полученные средства они планируют приобрести поголовье сельскохозяйственных животных, а также технику, оборудование, грузовые автомобили. Заявлено в проектах строительство животноводческих помещений. Кроме того, обязательным условием предоставления гранта является создание рабочих мест.
Как пояснили в регионе, заявки на получение гранта поступили из семи районов: имени Лазо, Охотского, Бикинского, Ванинского, Николаевского, Советско-Гаванского, Хабаровского.
Всего в этом году на поддержку малых форм хозяйствования в крае выделено 50,3 млн рублей. Первый конкурс на получение грантов прошел в мае. Тогда было распределено 23,9 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
До 16 июля идет прием документов на еще один дополнительный конкурс, по итогам которого планируется распределить оставшиеся 5,4 млн рублей.
Напомним, Программа поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Хабаровском крае успешно действует с 2012 года. За это время сельхозпроизводителям выплачено около 268 млн рублей, создано 320 рабочих мест.
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