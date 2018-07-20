Арбитражная "клоунада" вокруг ТЦ "Счастье" в Хабаровске продолжается

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 12 Августа, 22:22 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 6000 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
10.08 |
Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
10.08 |
Резидент ТОР "Николаевск" завершает первый этап строительства и разработки золоторудного месторождения
09.08 |
Резиденты СПВ Совгавани и Ванино предлагают модернизировать аэропорт Май-Гатка
09.08 |
Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
09.08 |
Дальнедра назначили 8 аукционов по россыпям на Колыме на 27 сентября
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
03 Августа 2018, 16:51 | Регион сегодня

Арбитражная "клоунада" вокруг ТЦ "Счастье" в Хабаровске продолжается

Застройщик откровенно обескуражен решением аппеляционной инстанции, ведь новый судебный процесс, займет от 4 до 12 месяцев

Арбитражный процесс по поводу признания ТЦ «Счастье» в Хабаровске пошел на второй круг к радости истца и расстройству ответчика

Арбитражный суд Дальневосточного федерального округа отменил вердикты судов первой и второй инстанции по делу о ТЦ «Счастье» и  передал дело в Арбитражный суд Хабаровского края для нового расссмотрения.  Сторонам процесса снова придётся доказывать законность или незаконность возведения здания в запретной зоне у СИЗО-1.

По словам начальника юридического отдела застройщика ТЦ, в настоящее время объект находится в законсервированном состоянии, к концу августа должны быть завершены работы по утеплению фасада здания в Арбитражном суде Хабаровского края, а после этого опять наступит долгое затишье, каждый месяц которого будет вынимать из кармана владельцев центра сотни тысяч рублей на его содержание.

По мнению наблюдателей, которые в этой ситуации предпочитают не называть свое имя, данный арбитражный процесс являет собой отрицание самой системы правосудия. У многих создается впечатление, что арбитражные решениея по делу принимются совсем не в зале. А некоторые вспоминают поговорку: «закон что дышло, куда повернул, туда и вышло», которая на данный процесс накладывается как калька.лу е дается впечатление, что решение принимются итают не называть свое имя, данный арбитражный поцесснтра сотни тысяч на

Корни конфликта, по заверению истцов, имеют 25-летнюю историю: в 1993 году зона безопасности вокруг учреждений ФСИН получила строгие границы, не менее 50 метров от ограды. На этой территории запрещено что-либо строить, а сотрудники ведомства имеют право проводить досмотры сомнительных граждан и автомобилей. 

Тем не менее, это правило, по мнению арбитражного суда, было проигнорировано мэрией. Более того, участок был изъят на основании постановления городских властей, которое по какой-то причине не было опубликовано в печатном СМИ и таким образом не получило статус вступившего в силу документа. Однако администрация краевого центра выставила участок на продажу, и на торгах его в 2012 году купила коммерческая структура.

С тех пор был проделан большой объем работы. Снесены старые бараки и гаражи, находившиеся на этом месте, расселены люди, построен комплекс зданий и частично сделано благустройство прилегающей территории. Общая смета затрат на строительство объекта составила 1 милилард рублей, свыше 600 миллионов из которых были привлечены по договорам долевого строительства от предпринимателей города. Этот торговый центр «Счастье» должен был стать крупнейшим в Хабаровске.

Однако когда были завершены строительно-монтажные работы и на месте бывших бараков вырос 15-этажный современный торговый центр,  УФСИН  начал судебную атаку на застройщика и мэрию Хабаровска. Двухлетняя тяжба проходила с переменным успехом до 15 февраля 2018 года, когда Арбитражный суд Хабаровского края полностью занял позицию истца.  Однако уже в апреле Шестой арбитражный суд Дальневосточного федерального округа отменил решение суда предыдущей инстанции о сносе торгового центра "Счастье". Тогда суд внял доводам застройщика и не признал объект самовольной застройкой, которую следует сносить силами самого УИПа. И вот новый даже не поворот, а разворот дела.

Застройщик откровенно обескуражен таким решением аппеляционной инстанции, ведь новый судебный процесс, по мнению директор УИП Константина ЮРЧЕНКО,  займет от 4 до 12 месяцев.

Павел ЛЕБЕДЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: арбитражный суд  ТЦ «Счастье»  суд 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика