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Арбитражная "клоунада" вокруг ТЦ "Счастье" в Хабаровске продолжается
Арбитражный процесс по поводу признания ТЦ «Счастье» в Хабаровске пошел на второй круг к радости истца и расстройству ответчика
Арбитражный суд Дальневосточного федерального округа отменил вердикты судов первой и второй инстанции по делу о ТЦ «Счастье» и передал дело в Арбитражный суд Хабаровского края для нового расссмотрения. Сторонам процесса снова придётся доказывать законность или незаконность возведения здания в запретной зоне у СИЗО-1.
По словам начальника юридического отдела застройщика ТЦ, в настоящее время объект находится в законсервированном состоянии, к концу августа должны быть завершены работы по утеплению фасада здания в Арбитражном суде Хабаровского края, а после этого опять наступит долгое затишье, каждый месяц которого будет вынимать из кармана владельцев центра сотни тысяч рублей на его содержание.
По мнению наблюдателей, которые в этой ситуации предпочитают не называть свое имя, данный арбитражный процесс являет собой отрицание самой системы правосудия. У многих создается впечатление, что арбитражные решениея по делу принимются совсем не в зале. А некоторые вспоминают поговорку: «закон что дышло, куда повернул, туда и вышло», которая на данный процесс накладывается как калька.лу е дается впечатление, что решение принимются итают не называть свое имя, данный арбитражный поцесснтра сотни тысяч на
Корни конфликта, по заверению истцов, имеют 25-летнюю историю: в 1993 году зона безопасности вокруг учреждений ФСИН получила строгие границы, не менее 50 метров от ограды. На этой территории запрещено что-либо строить, а сотрудники ведомства имеют право проводить досмотры сомнительных граждан и автомобилей.
Тем не менее, это правило, по мнению арбитражного суда, было проигнорировано мэрией. Более того, участок был изъят на основании постановления городских властей, которое по какой-то причине не было опубликовано в печатном СМИ и таким образом не получило статус вступившего в силу документа. Однако администрация краевого центра выставила участок на продажу, и на торгах его в 2012 году купила коммерческая структура.
С тех пор был проделан большой объем работы. Снесены старые бараки и гаражи, находившиеся на этом месте, расселены люди, построен комплекс зданий и частично сделано благустройство прилегающей территории. Общая смета затрат на строительство объекта составила 1 милилард рублей, свыше 600 миллионов из которых были привлечены по договорам долевого строительства от предпринимателей города. Этот торговый центр «Счастье» должен был стать крупнейшим в Хабаровске.
Однако когда были завершены строительно-монтажные работы и на месте бывших бараков вырос 15-этажный современный торговый центр, УФСИН начал судебную атаку на застройщика и мэрию Хабаровска. Двухлетняя тяжба проходила с переменным успехом до 15 февраля 2018 года, когда Арбитражный суд Хабаровского края полностью занял позицию истца. Однако уже в апреле Шестой арбитражный суд Дальневосточного федерального округа отменил решение суда предыдущей инстанции о сносе торгового центра "Счастье". Тогда суд внял доводам застройщика и не признал объект самовольной застройкой, которую следует сносить силами самого УИПа. И вот новый даже не поворот, а разворот дела.
Застройщик откровенно обескуражен таким решением аппеляционной инстанции, ведь новый судебный процесс, по мнению директор УИП Константина ЮРЧЕНКО, займет от 4 до 12 месяцев.
Павел ЛЕБЕДЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал"
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