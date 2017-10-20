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Пятница| 03 Ноября, 13:32 |
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Более 900 млн рублей готов вложить бизнес в развитие Хабаровского района
Более 900 млн рублей готов инвестировать бизнес в проекты, которые планируется реализовать на территории Хабаровского муниципального района до 2020 года. Об этом рассказал глава района Денис Удод в своем инвестиционном послании на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.
Самый крупный проект - строительство агропромышленного предприятия компанией «Агрофирма «Семена». В состав предприятия войдут растениеводческий комплекс (3 тыс. га пашни и 1,5 тыс. га сенокосных угодий), молочно-товарная ферма (тысяча голов дойного стада) и перерабатывающий молочный цех (мощность - 15 т/сутки). Планируемый объем инвестиций – 672 млн руб. На сегодняшний день заявитель готовит пакет документов для получения статуса приоритетности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Компания «Амурская долина» намерена создать комплексное фермерское хозяйство по переработке мясной и овощной продукции, общий объем инвестиций - 183 млн руб. ООО «СХП «Восток» планирует модернизировать молочный цех и построить круглогодичный логистический центр, который позволит хранить и сортировать плодово-овощную продукцию. Планируемый объем инвестиций в этот проект - 66 млн руб. Реализация обоих проектов намечена на октябрь 2020 года.
На территории Хабаровского муниципального района уже реализуются пять крупных проектов. Строительство свиноводческого комплекса на 70 тыс. голов компанией «СКИФАГРО-ДВ», резидентом ТОСЭР «Хабаровск», позволит создать 165 новых рабочих мест, объем производимой продукции составит более 5 тыс. тонн парной свинины и 654 тонн субпродуктов в год. Общая стоимость инвестиционного проекта – более 2,6 млрд руб.
«Для улучшения инвестиционного климата администрация Хабаровского муниципального района провела работу по реализации муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства. Он подразумевает упрощение процедур ведения бизнеса, чему, кстати, благодаря общественной экспертизе заметно помогают представители бизнес-сообщества. Мы планируем и в дальнейшем продолжать активную работу по привлечению новых инвесторов на территорию района, оказывая поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, максимально снижая административные барьеры и помогая реализовывать инвестпроекты по принципу «одного окна», - отметил глава района Денис Удод.
На сегодняшний день Хабаровский муниципальный район предлагает инвесторам шесть инвестплощадок в селах Тополево, Чистополье, Некрасовка и Сикачи-Алян.
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