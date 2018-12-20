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04 Февраля 2019, 15:12 | Регион сегодня

Хабаровские предприятия компании "Полиметалл" показали отличные результаты за 2018 год

Производство золота на предприятиях компании в регионе в 2018 году составило 16,8 тонн, что обеспечило рост к 2017 году на 13,5%

«Компания продемонстрировала отличные результаты в IV квартале, а производство в 2018 году в объеме 48,5 тонн в золотом эквиваленте превысило производственный план седьмой год подряд, - заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис. – Значительный объем производства и генерация свободного денежного потока стали результатом успешного запуска Кызыла и расширения мощности автоклавного отделения Амурского ГМК».

Производство в IV квартале выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив рекордные 15,3 тонн в золотом эквиваленте, на фоне вывода Кызыла на полную проектную производительность. Общее годовое производство в 2018 году выросло на 9% в сравнении с прошлым годом до 48,5 тонн в золотом эквиваленте, превысив первоначальный производственный план в 48,2 тонны.

Предприятия Хабаровского края внесли весомый вклад в общий результат компании. Производство золота на предприятиях компании в регионе в 2018 году составило 16,8 тонн, что обеспечило рост к 2017 году на 13,5%.

Наибольший рост годового производства золота среди всех предприятий Полиметалла показали ООО «Светлое» и 4,2 тонны (+28%) и ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» - 10 тонн (+ 15%).

Светлое продемонстрировало отличные квартальные и годовые результаты, благодаря большему объему отсыпки, что компенсировало снижение содержаний. Успешное законтурное бурение на карьере Эмми и положительные результаты металлургических тестов для материала из расположенного поблизости участка Левобережный указывают на возможность продления срока эксплуатации Светлого приблизительно на четыре года до 2028 года.

На Амурском ГМК успешно завершился проект по расширению производительности, и теперь все новые участки работают на полной мощности. В течение 4 квартала на предприятие поступил концентрат с Кызыла с низким содержанием углерода, при переработке которого было достигнуто рекордное 96-процентное извлечение в соответствии с проектными параметрами.

Объем добычи руды предприятиями компании в Хабаровском крае в 2018 году составил 3,3 млн тонн, в т.ч. открытые горные работы составили 2,8 млн. тонн, а подземные горные работы – 536 тыс. тонн.

На Албазино начались вскрышные работы на новом карьере Екатерина-2. В результате, объемы квартального и годового производства золота в концентрате выросли на 7% и 6% соответственно. Годовое производство на Албазино выросло на 15% до рекордных 9,58 тонн на фоне роста объемов переработки. На новом подземном руднике Екатерина-2 началась подземная проходка. Начало добычи руды ожидается в IV квартале 2019 года.

На предприятиях Охотска годовое производство золота снизилось на 8%. Это в основном связано с падением содержаний, так как Хаканджинская фабрика перерабатывала остатки материала. В декабре предприятия Охотска были проданы.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Хабаровск  Полиметалл 


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