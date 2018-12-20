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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 05 Февраля, 11:43 |
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В Хабаровске временно запретили торговлю охлажденным мясом свинины
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил временно приостановить продажи охлажденного мяса свинины в торговых точках Хабаровского края. Это позволит обезопасить регион от распространения вируса ящура, вспышка которого зарегистрирована в Хабаровском районе на свинокомплексе «Скифагро-ДВ». Оперативно были введены ограничения на въезд и выезд автотранспорта, завоз и вывоз кормов, а также перемещение персонала и инвентаря, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительства Хабаровского края.
На предприятии практически завершили забой поголовья, которое по требованиям законодательства необходимо полностью уничтожить. Это около 1700 особей.
- После этого, чтобы полностью избавиться от ящура, инфицированных животных будут сжигать в специально оборудованном месте. К этому на предприятии планируют приступить 6 февраля, - отметил министр сельского хозяйства края Александр Шкурин.
По его словам, новых очагов заражения ящуром в регионе на данный момент не выявлено. В минувшую субботу в Хабаровск поступила партия вакцины от вируса. На данный момент привито уже более трех тысяч свиней.
Также в крае начались проверки магазинов и рынков. Специалисты проверяют наличие ветеринарно-сопроводительных документов на мясную продукцию, географию поставок и дату завоза. В Хабаровском районе специалисты минсельхоза в ходе проверок выявили три несанкционированных забойных пункта.
- Пока нам удалось остановить распространение ящура. Но угроза все еще есть. Поэтому нужно крайне ответственно подойти к проведению всех ветеринарных мероприятий. Стихийную торговлю нужно пресечь. Кроме того, тех, кто допустил работу несанкционированных забойных пунктов, - нужно привлечь к ответственности, - сказал Сергей Фургал.
Напомним, 2 февраля в южных районах края был введен режим ЧС из-за вспышки ящура. Специалисты отрабатывают несколько версий случившегося. Основная – корма, импортируемые в Хабаровский край. До выяснения всех обстоятельств, губернатор поручил прекратить завоз комбинированных кормов, зернофуража и мясной продукции по действующим контрактам из Приморья, Амурской и Еврейской автономной областей, КНР. Краевой минсельхоз прорабатывает альтернативные пути поставок кормов для сельскохозяйственных животных под полным контролем ветеринарной службы.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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